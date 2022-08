Predsednik Republike Slovenije je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki so jih prejeli Marjan Pipenbaher, Anka Lipušček Miklavič in Bogomir Mirko Strašek

Utemeljitve:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.Marjan Pipenbaher je prejel srebrni red za zasluge za izjemne dosežke v projektiranju in izgradnji velikih mostov v slovenskem in evropskem prostoru. Anka Lipušček Miklavič je prejela red za zasluge za prispevek k razvoju slovenskega agroživilstva in gospodarstva ter za ohranjanje lokalnih običajev posoške regije. Bogomir Mirko Strašek pa je prejel red za zasluge za prispevek k razvoju slovenskega gospodarstva in utrjevanju poslovne kulture ter za bogatitev kakovosti življenja in dela v Savinjski dolini.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA