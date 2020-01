Predsednik republike slavnostni govornik na spominski slovesnosti z naslovom "Ko bo svoboda... Pedrovo 1945 - 2020"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Kulturnem domu v Braniku udeležil spominske slovesnosti z naslovom "Ko bo svoboda... Pedrovo 1945 - 2020". Predsednik republike, častni pokrovitelj jubilejne slovesnosti, je imel na prireditvi slavnostni nagovor. Uvodoma se je z minuto molka poklonil borcem, ki so v spopadu z okupatorjem padli na Pedrovem 26. januarja 1945. V nagovoru je predsednik Pahor dejal, da je spominjanje zgodovinskih dogodkov naša moralna dolžnost, “danes smo se tu zbrali, ker nam ni vseeno, kaj se je dogajalo pred tričetrt stoletja, kaj se dogaja danes in niti, kaj se bo za naše otroke dogajalo jutri.” Predsednik republike je poudaril nevarnost ravnodušnosti, ko ljudi ne zanima več, kaj se dogaja okoli nas, niti kaj se dogaja z nami. Dejal je, “da je politična odgovornost vseh, ki imajo politično moč, da storijo vse za mir in za mirno reševanje sporov. Da pazimo eden na drugega, da pazimo na mir. Spominjanje takih obletnic, kot je današnja, takih trenutkov, je del naše moralne, politične in nacionalne odgovornosti.” Svoj govor je predsednik republike sklenil z izrazi privrženosti spravi, solidarnosti in sožitju. “Nujno je, da storimo vse, kar je v naši moči, da z našim vsakodnevim ravnanjem ponudimo zgled na mir, ki ga danes uživamo”, je še dejal Pahor. Govor je sklenil z mislijo Sofoklove Antigone: “ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu.”Foto: Daniel Novakovič/STANa prireditvi so skozi zgodovino dogodka na Pedrovem z recitali in pesmiji popeljali učenci OŠ Branik, moški pevski zbor Franc Zgonik Branik in mladi solist Jernej Puc. Slovesnost se je zaključila s himno Primorcev Vstajenje Primorske.Pred pričetkom slovesnosti je predsednik republike v naselju Pedrovo nad Branikom položil venec k spomeniku padlim.Foto: Daniel Novakovič/STA