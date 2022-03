Predsednik Pahor je k spomeniku generala Rudolfa Maistra položil venec

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na povabilo Društva general Maister Ljubljana udeležil obeležitve rojstnega dne Rudolfa Maistra. Predsednik republike je imel na dogodku govor, nato pa je k spomeniku generala Rudolfa Maistra v Ljubljani tradicionalno položil venec.Med drugim je v govoru predsednik Pahor dejal, da danes tukaj pred spomenikom generala ne častimo vojne, temveč častimo mir. Pozval je k prekinitvi ognja v Ukrajini, mirnemu reševanju spora, k dialogu, saj lahko le v miru ustvarjamo svobodni. Spomnil je, da je evropska ideja – ideja o povezovanju, strpnosti, solidarnost, spravi in sodelovanju – tista, ki nam zagotavlja mir že skoraj 80 let.Zbrane sta nagovorila tudi Dušan Vodeb, predsednik Društva general Maister Ljubljana, in Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana. Kulturni program so posebej za to priložnost pripravili otroci iz Vrtca Vodmat, osnovnošolci Osnovne šole Dravlje in Osnovne šole Šentvid, dijaki Srednje upravno administrativne šole Ljubljana in člani študentske sekcije Društva General Maister Ljubljana.General Rudolf Maister – Vojanov se je rodil 29. marca 1874 in predsednik Pahor obletnico njegovega rojstva vsako leto počasti s položitvijo venca k spomeniku v Ljubljani. Urad predsednika republike v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, v Predsedniški palači vsako leto pripravi tudi dan odprtih vrat.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA