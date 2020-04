Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije sprejel Priporočilo št. 5

Članice in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije so danes sprejeli Priporočilo št. 5 in ga posredovali Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije.V njem Državnemu zboru predlagajo, naj v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (EVA 2020-1611-0042) in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo zagotovi načine, da se izboljša učinkovitost, hitrost in kakovost postopkov odločanja, vendar tako, da bo omogočena participacija javnosti in varstvo okolja, kar je bistveno za blaginjo ljudi in uresničevanje temeljnih človekovih pravic; Odbor poudarja, da je varstvo okolja strateškega pomena za zdrav razvoj, kar je ob in po pandemiji še bolj pomembno.Obenem člani Odbora Vlado in Državni zbor pozivajo, da ponovno pretehtata in zagotovita usklajenost in ustreznost predloga zakona z drugo relevantno zakonodajo v Sloveniji in s pravnim redom Evropske unije, še zlasti pa predlog za novi 100.č člen (glede prevlade druge javne koristi) in za 100.f člen (glede zastopanja interesov varstva okolja in ohranjanja narave) v okviru 42. člena predmetnega Zakona. Ne glede na posebne razmere, ki jih predstavlja epidemija COVID-19, morajo tudi vsa interventna zakonodaja in vsi ukrepi v Sloveniji nedvoumno in jasno slediti temeljim načelom pravne države, zakonitosti in poštenosti, sorazmernosti in nediskriminacije, so zapisali v Priporočilu št. 5.Priporočilo št. 5 je objavljeno tukaj.