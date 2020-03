Predsednik republike se je udeležil slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja Stanka Premrla, avtorja melodije himne Republike Slovenije

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika republike. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan udeležil slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja, postavljenega v spomin duhovniku in skladatelju Stanku Premrlu, avtorju melodije himne Republike Slovenije. Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik in je k novoodkritemu spominskemu obeležju položil venec.Odkritje spominskega obeležja je potekalo v luči 55-letnice skladateljeve smrti in 115-letnice njegove uglasbitve Prešernove pesmi Zdravljica, katere sedma kitica je pred tridesetimi leti postala himna Republike Slovenije. Na slovesnosti, ki jo je povezoval Pavle Ravnohrib, so sodelovali člani trobilnega kvarteta Policijskega orkestra, Garda Slovenske vojske in duhovniški oktet Oremus. Obeležje v spomin Premrlu je oblikovala arhitektka Lucija Herle Poljanšek.Stanislav Premrl sodi med najbolj plodovite slovenske skladatelje. Melodijo Zdravljice je napisal leta 1905, prvič pa so jo izvedli 18. novembra 1917 v sklopu koncerta Glasbene matice.Foto: Daniel Novakovič/STA