Ob državnem prazniku, dnevu slovenskega športa dan, v Predsedniški palači dan odprtih vrat

Urad predsednika Republike Slovenije je na današnji državni praznik, dan slovenskega športa, v Predsedniški palači pripravil dan odprtih vrat. V imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se mudi na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, je obiskovalce nagovoril gospod Miroslav Cerar, slovenski olimpionik in vodja olimpijske reprezentance Slovenije Tokio 2020.»Predsednik republike Pahor me je pooblastil, da vas v njegovem imenu pozdravim in vam ob tem lepem prazniku zaželim veliko telesne in duhovne energije in vam iskreno čestitam,« je dejal olimpionik Miroslav Cerar in v nagovoru orisal pomen današnjega praznika – da nas opomni in poziva k telesni vsestranski aktivnosti in h gibanju, v katerem pridobivamo osnovne spretnosti, moč in vzdržljivost, ki so v vsakdanjem življenju zelo pomembne. Po njegovih besedah nas dan slovenskega športa spodbuja, da se ukvarjamo s telesno kulturo in tako ohranjamo zdravje ter se kot posamezniki in skupnost izpopolnjujemo. Olimpionik Cerar je v nagovoru posebej poudaril pomen kolegialnosti, medsebojne pomoči in spoštovanja med športniki. »Šport nas preprosto uči na vsakdanje humane navade,« je dejal gospod Cerar in dodal, da moramo biti ponosni na naše dosežke in dosežke naših športnic in športnikov, tako sedanje kot tudi pretekle.Foto: Daniel Novakovič/STA»Najlepše je, ko pride športnik z velikih tekmovanj, ko ima na sebi odličje in mu ljudje iz spoštovanja stisnejo roko. Takrat so pozabljene vse sekunde trdega dela, vso garanje in takrat je veselje prepojeno med navijači, med športniki, med vsemi Slovenci,« je po dveh osvojenih medaljah na letošnjih paraolimpijskih igrah v Tokiu vtise strnil Franček Gorazd Tiršek. Dodal je, da smo Slovenke in Slovenci lahko ponosni, da smo zelo športen narod in smo kot taki spoštovani v svetu.Obiskovalce je nagovoril tudi gospod Wolfgang Baumann, generalni sekretar združenja TAFISA, ki ozavešča o prednostih športa za vse in spodbuja telesne dejavnosti med ljudmi. Gospod Baumann se je v nagovoru ob izraženem navdušenju nad razširjenostjo športa v Sloveniji predsedniku Pahorju zahvalil za njegovo podporo športu za vse.Glasbeni program ob državnem prazniku so pripravili glasbeniki trobilnega kvinteta Policijskega orkestra.V nadaljevanju so si obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja ter se seznanili z delom predsednika republike in njegovega urada. Kot običajno ob državnih praznikih je bila tudi tokrat v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Dan odprtih vrat je potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širitve covida-19.Foto: Daniel Novakovič/STAPred tem so se obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat pred Predsedniško palačo udeležili odprtja razstave Dan slovenskega športa, ki prikazuje razvoj slovenskega športa in jo je v počastitev državnega praznika pripravil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Razstava bo danes do 18. ure premierno na ogled pred Predsedniško palačo, nato pa bo potovala po Sloveniji.Foto: Daniel Novakovič/STADnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo od leta 2013. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 25. oktobra 2021, ko praznujemo dan suverenosti.