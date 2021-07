Predsednik Pahor sprejel predsednika in podpredsednika Fundacije Narodni dom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 20. julija 201, sprejel predsednika in podpredsednika Fundacije Narodni dom, Rada Raceta in Iva Corva. Pogovora se je udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk.

Rado Race in Ivo Corva sta predsednika seznanila s postopkom vračanja Narodnega doma slovenski skupnosti leto po podpisu Memoranduma, s katerim je bilo ob 100. obletnici požiga Narodnega doma dogovorjeno, da se Narodni dom vrne slovenski skupnosti v Trstu.

Opisala sta dosedanje aktivnosti, potrebne za realizacijo dogovorjenega, in ocenila, da bi lahko po zagotovilih v prihodnjih tednih prišlo do sprejetja amandmaja k Zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji, kar bo pravna osnova za pripravo in podpis pogodbe o prenosu lastništva med tržaško univerzo, sedanjo lastnico zgradbe, in Fundacijo Narodni dom.



Foto: UPRS