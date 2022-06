Predsednik Pahor prejel najvišje priznanje Zveze za mednarodni šport za vse

Utemeljitev priznanja Jürgen Palm Award predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne v Predsedniški palači sprejel prof. dr. Ju-Ho Changa, predsednika Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA, ter članice in člane izvršnega odbora TAFISA in častnega odbora 27. svetovnega kongresa, ki poteka v Portorožu med 8. in 12. junijem 2022. Predsednik republike Borut Pahor je častni pokrovitelj kongresa.Predsednik republike je ob tej priložnosti prejel najvišje priznanje Zveze za mednarodni šport za vse, priznanje Jürgen Palm Award, ki ga TAFISA podeljuje posameznikom za njihov pomemben in dolgoročen prispevek na področju mednarodnega športa in telesne dejavnosti za vse.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor se je ob vročitvi zahvalil vodstvu zveze TAFISA za priznanje, besede hvaležnosti pa je namenil tudi zaposlenim v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, da so prepoznali pomen rekreativnega športa za skupnost – temu je posvečen svetovni kongres zveze TAFISA, ki ga te dni gosti Slovenija. »Prihajate v pravo državo, ki kot edina v Evropi časti šport z državnim praznikom,« je sporočil udeleženkam in udeležencem ter izrazil željo, da bi dan slovenskega športa kmalu postal navdih za športni dan, ki bi ga vsi skupaj namenili športnim dejavnostim.Predsednik Pahor je priznanje sprejel v Veliki dvorani Predsedniške palače, ki je bila do zadnjega kotička polna otrok, ki so na državni praznik obiskali palačo. Priznanje je posvetil mladim z željo, da bi ohranili radovednost in zanimanje za rekreativni in profesionalni šport ter dejavnosti, ki človeka telesno in duhovno plemenitijo.Priznanje sta prejela tudi prof. dr. Ju-Ho Chang, predsednik Zveze za mednarodni šport za vse, in Vitor Pataco, predsednik Portugalskega inštituta za šport in mladino.Zveza za mednarodni šport za vse (TAFISA) je vodilna svetovna organizacija na področju športa za vse, ustanovljena leta 1991 v Franciji. Združuje več kot 320 organizacij iz več kot 170 držav in ozavešča o pomenu in vrednosti ukvarjanja s športom in spodbujanja telesne dejavnosti – za vse, ne le za vrhunske in profesionalne športnike. Slovenija bo tako za nekaj dni postala svetovna prestolnica množičnega športa, saj se bodo kongresa v Portorožu udeležili strokovnjaki iz vsega sveta in predstavniki mednarodnih organizacij.