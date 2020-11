Odziv predsednika republike na pismo predsednika vlade voditeljem Evropske unije

V zvezi z novinarskimi vprašanji glede pisma predsednika vlade voditeljem Evropske unije je v nadaljevanju objavljen odziv predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.





Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor poudarja:



prvič,



da so bile volitve v državni zbor leta 2014 legalne in legitimne. Od prvih demokratičnih volitev aprila 1990 naprej so bile vse izvedene volitve legalne in legitimne, v skladu z določbami slovenske ustave;



drugič,



naslednje volitve v državni zbor, predčasne ali redne, pa bodo brez sence ustavnega dvoma legalne in legitimne samo pod pogojem, da se pred tem uveljavi odločba ustavnega sodišča o nujnih spremembah. Ustavno sodišče je za njeno uveljavitev postavilo rok 21. december letos, zato je to zdaj najpomembnejše politično vprašanje slovenske demokracije;



tretjič,



zlasti v luči potrebnega odziva na pandemijo smo vsi pozdravili dogovor o novem večletnem proračunu Evropske unije in Skladu za okrevanje, ki ga je julija dosegel Evropski svet. Evropski parlament ga je nato v postopkih sprejemanja v skladu s svojimi pristojnostmi dopolnil in potrdil. To odločitev je treba spoštovati. Morebitno novo rešitev je mogoče iskati samo z enotno politično voljo v medinstitucionalnem dialogu.