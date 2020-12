Predsednik republike nagovoril slovesnost ob 25. obletnici podpisa Daytonskega mirovnega sporazuma

Na posebno povabilo dr. Valentina Inzka, visokega predstavnika mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor skupaj s 25 svetovnimi voditelji danes nagovoril zbrane na slovesnosti, ki je ob 25. obletnici podpisa Daytonskega mirovnega sporazuma ob 20. uri potekala v mestni hiši v Sarajevu.

Mednarodno skupnost so z video sporočili nagovorili tudi Bill Clinton, nekdanji predsednik Združenih držav Amerike, Antonio Guterres, generalni sekretar Organizacije združenih narodov, Jens Stoltenberg, generalni sekretar Zveze NATO, Alexander van der Bellen, predsednik Republike Avstrije, Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ter nekateri drugi visoki predstavniki mednarodne skupnosti.

V nagovoru je predsednik Pahor pozval voditelje Bosne in Hercegovine, naj se skupaj osredočijo na gospodarske in družbene izzive. Poudaril je, da je naloga političnega vodstva BiH, da vzpostavi zaupanje, več vlaga v spravo in se osredotoči na tisto, kar je resnično pomembno za državljane, ter jim tako pokaže pot naprej.

V nadaljevanju besedilo nagovora predsednika republike.

"Spoštovane gospe in gospodje,

iskreno se zahvaljujem visokemu predstavniku Valentinu Inzku za povabilo k nagovoru ob 25. obletnici daytonskega mirovnega sporazuma. Valentin, Slovenija ceni vaše delo v Bosni in Hercegovini.

Bosna in Hercegovina je v naših srcih in mislih in zelo pozorno spremljamo tamkajšnje razmere. Redno sem v stiku s političnimi voditelji Bosne in Hercegovine tako dvostransko kot v okviru procesa Brdo-Brioni, ki zaznamuje 10. obletnico, in upam, da bom še pred koncem leta gostil srečanje v Sloveniji.

Pred 25 leti se je z daytonskim sporazumom končala vojna v Bosni in Hercegovini. Od takrat je bilo vloženega veliko truda za trajni mir in uspešen razvoj, vendar ne dovolj.

Gradnja trajnostnega miru je zelo zahtevna naloga, ki terja modrost, pogum in iskreno željo premagati razlike in delitve.

Naše, slovenske izkušnje kažejo, da noben prehod ni preprost, brezhiben ali povsem pravičen. Vemo, kako težko je premagati svoje demone iz preteklosti.

Vojne rane se v primeru Bosne in Hercegovine še težje celijo in vsi čutimo bolečino tistih, ki so trpeli med vojno. In tega ne smemo nikoli pozabiti.

Ni boljšega načina za izražanje spoštovanja vojnim žrtvam kot zavezanost trajnemu miru, stabilnosti in spravi.

Ob tej priložnosti pozivam voditelje Bosne in Hercegovine, naj se skupaj osredotočijo na gospodarske in družbene izzive države.

Vsi izzivi, s katerimi se spoprijemamo, so tudi izzivi Bosne in Hercegovine.

Vse danes popularne besede, kot so zeleni prehod, trajnostni razvoj in druge, so za mojo državo enako pomembne kot za vašo.

Bosna in Hercegovina je čudovita država z bogato tradicijo in številnimi danostmi.

Nekega dne, raje prej ko slej, si želim, da bi postala članica Evropske unije.

Toda - naloga njenega političnega vodstva je, da vzpostavi zaupanje, več vlaga v spravo in se osredotoči na tisto, kar je resnično pomembno za državljane, ter jim tako pokaže pot naprej.

Slovenija vam bo vedno stala ob strani. "