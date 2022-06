Predsednik Republike Slovenije je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki so jih prejeli Miha Dovžan, Vlado Kreslin, Lado Leskovar, Oto Pestner in Andrej Šifrer

Utemeljitve:

Miha Dovžan je prejel red za zasluge za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski citrarski umetnosti. Odlikovanje je prevzel njegov sin, Miha Dovžan. Vlado Kreslin je prejel red za zasluge za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti. Vladimir Lado Leskovar je prejel red za zasluge za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski popularni glasbi. Oto Pestner je prejel red za zasluge za izjemen pečat, ki ga je dal slovenski popularni glasbi. Andrej Šifrer pa je prejel red za zasluge za izjemen avtorski prispevek k slovenski popularni glasbi.S slovesnostjo smo obeležili svetovni praznik glasbe,V čast odlikovancev je godalni trio akademskih glasbenikov, ki ga sestavljajo violinista Klemen Bračko in Dejan Gregorič ter violončelist Arslan Hamidulin, zaigral posebej za to priložnost pripravljen venček njihovih uspešnic (Lada Leskovarja,Miha Dovžana,Ota Pestnerja,Andreja Šifrerja inVlada Kreslina). Aranžma je napisal akademski glasbenik Matic Smolnikar.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA