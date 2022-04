Na povabilo predsednika Pahorja se na delovnem obisku v Sloveniji mudi srbski predsednik Vučić

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se na delovnem obisku v Sloveniji mudi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Predsednika sta se sestala na delovni večerji, kjer se posvetujeta o vseh aktualnih vprašanjih v regiji in Evropi.Foto: Daniel Novakovič/STAPred začetkom delovne večerje sta predsednik Pahor in srbski predsednik Vučić podala izjavo za javnost.Predsednik Pahor je zagotovil, da Slovenija ostaja podpornica pospešitve širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, sploh v tem času, ko je to postalo geopolitično vprašanje, saj bi to pripomoglo k miru in varnosti. Poudaril je, da morajo voditelji v regiji v luči zagotavljanja miru in stabilnosti paziti, da s svojimi dejanji in izjavami ne zaostrijo razmer. Predsednik Pahor je prepričan, da je med nami dovolj tistega, kar nas povezuje.Predsednik Vučić se je danes zahvalil Sloveniji za njeno vztrajno podporo Srbije na poti v EU ter se zavzel za evropsko pot celega Zahodnega Balkana.Foto: Daniel Novakovič/STA