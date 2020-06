Predsednik republike je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu državnosti v Piranu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je bil slavnostni govornik na Koncertu ob dnevu državnosti in 250. obletnici smrti Giuseppeja Tartinija, ki ga prireja Občina Piran.Na Tartinijevem trgu je za glasbeni program ob počastitvi 29. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob 250. obletnici smrti Giuseppeja Tartinija poskrbel Orkester Slovenske vojske pod vodstvom Aljoše Deferrija. Prireditev je potekala v okviru projekta Tartini250, katerega častni pokrovitelj je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Gre za leto dni trajajoč sklop kulturnih dogodkov, posvečenih spominu na znamenitega mojstra violine in v Piranu rojenega Giuseppeja Tartinija.Foto: Anže Malovrh/STAFoto: Anže Malovrh/STA