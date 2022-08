Pogovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za hrvaški tednik Nacional

Foto: Saša Zinaja/NFotoBorut Pahor, predsjednik Slovenije kojeg smo uglavnom navikli gledati nasmijanog, u neorenesansnoj predsjedničkoj palači u centru Ljubljane dočekao nas je puno ozbiljniji no što smo očekivali. Iako s vremena na vrijeme nije mogao sakriti svoj široki osmijeh, zbog ozbiljnosti tema o kojima smo razgovarali, tijekom gotovo sat vremena dugog intervjua djelovao je na trenutke zabrinuto, ali odlučno. Pahor odrađuje posljednja četiri mjeseca svog predsjedničkog mandata, a u njegovom su fokusu, osim unutarnjih slovenskih pitanja, prvenstveno pitanja povezana sa stabilnošću na Zapadnom Balkanu i situcija s ruskom agresijom na Ukrajinu. Ima izvrsne odnose s hrvatskim presjednikom Zoranom Milanovićem, ali ne taji da je u odličnim odnosima i sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, i zagovara cjeloviti pristup Europske unije prema Zapadnom Balkanu. U intervjuu za Nacional otkrio je da će na sljedećem sastanku procesa Brdo-Brijuni, koji će se održati 12. rujna, tražiti da se sastavi deklaracija u kojoj če biti govora i o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini. Zbog njegova velikog angažmana i utjecaja upravo po pitanju Zapadnog Balkana, mediji tvrdili su čak da bi Pahor mogao u budućnosti preuzeti mjesto Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Beograda i Prištine.Kad sam prvi dan kao predsjednik Republike prešao preko praga predsjedničke palače, imao sam jednu želju, a to je da kad jednog dana napustim tu palaču, da ću osjećati zadovoljstvo da sam iza sebe ostavio nešto što je korisna ostavština za sve građane. I tako se danas i osjećam. Za to postoje dva razloga. Jedan je da mislim, da sam uspio da budem predsjednik svim građanima i druga da sam učinio neke korake na narodnoj pomirbi, domaćoj i međunarodnoj.Želio bih naglasiti da se to odvijalo u trenutku velike svjetske financijske krize, a pored toga dvije susjedne države suočavale su se s krizom u međusobnim odnosima. To je bilo još prije blokade, a blokada je samo produbila krizu. Tih DEVET mjeseci blokade bilo je dramatično za obje države i oba naroda. Ali smo onda s premijerkom Jadrankom Kosor uspjeli naći međusobno koristan kompromis sa arbitražnim sporazumom. Slovenija je odblokirala pregovore, a Hrvatska je pristupila Europskoj uniji. Vjerujem da to svi s hrvatske strane mogu potvrditi, a Jadranka Kosor to piše i u svojoj knjizi, da su 2010. i 2011. godine vodeći europski političari, među njima i njemačka kancelarka Angela Merkel, odmahivali glavom na pitanja može li Hrvatska u tom relativno kratkom roku pristupiti Europskoj uniji ili ne. No, kad je došlo do dogovora s premijerkom Kosor da će Slovenija učiniti sve da Hrvatska uđe u Europsku uniju, mi smo se dodatno potrudili i Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala članica. I to je bilo dobro za Hrvatsku, za Sloveniju, za Europu i za regiju.To je bila legendarna rečenica kojom sam otvorio taj naš prvi sastanak u dvorcu Trakošćan 31. srpnja 2009. Mi se do tada nismo poznavali, a kad smo sjeli, pitao sam gospođu Kosor: 'Predsjednice, imate li vi povjerenja u mene?' Gospođa Kosor je razmislila i odgovorila: "Da, ako ga zaslužite!' Nakon toga je započeo naš razgovor i na kraju se iz međusobnog povjerenja razvilo naše veliko prijateljstvo. U tim teškim trenucima, međusobno smo si pomagali, dok nismo došli do rješenja.Ne, za takve podvige kakve je postigla moja prijateljica Jadranka, u Sloveniji ne postoji prikladnoodlikovanje. Međutim, složili smo se da niti njoj niti meni nisu potrebna vanjska priznanja, oboje znamo koliko je bilo teško, oboje znamo da smo sjeli, počeli rješavati i na koncu riješili sporove. Uvjeren sam da je i slovenska i hrvatska javnost svjesna da je to zahtijevalo veliki napor, zalaganje i povjerenje, da mi Slovenci i Hrvati moramo uvijek njegovati dobru suradnju jer bez toga nema velikih stvari.Nakon što su Slovenija i Hrvatska u Stockholmu potpisale sporazum, i dokazale da se sva otvorena pitanja mogu riješiti mirnim putem, osjetio se neki optimizam u cijeloj regiji. U razgovorima s premijerkom Kosor došli smo do točke gdje sam joj predložio, a ona se s tim složila, da pozove čelne ljude iz regije, a mi smo trebali biti primjer koji bi inspirirao druge da je došao trenutak da se nakon završetka rata svi okupimo i zacrtamo zajednički cilj prema Europskoj uniji. Tako je došao ožujak 2010. i prvi sastanak na nivou Brdo procesa, kako smo ga tada nazvali. Došli su svi lideri iz regije osim predsjednika Tadića. Ne samo da predsjednik Tadić nije htio doći, moram vam reći da je, recimo, za vrijeme govora Hashima Thacija, predstavnik Bosne i Hercegovine ustao i napustio dvoranu. Taj prvi sastanak ilustrirao je mnoga neslaganja i loše odnose. No, nakon toga predsjednik Tadić ocijenio je da ipak nije bilo u redu da Srbija nije prisustvovala. Morate znati da je sastanku tada nazočio i europski povjerenik za proširenje Štefan Füle. Tada sam se s premijerkom Kosor dogovorio da Borisa Tadića pozovemo najprije na trilateralni sastanak koji se održao u Ptuju. To je doprinjelo zatopljenju odnosa, ali nije bilo lako. Na tom smo sastanku dogovorili da se ponovno sretnemo u Srbiji. Taj sastanak u Srbiji bio je jako koristan, a uz njega su vezane mnoge legende. Sjećam se da me Jadranka Kosor nazvala i rekla: 'Ja neću doći.' Pitao sam ju: 'Kako ne, zar nisi na putu?', a ona je odgovorila: 'Ne, čula sam da Tadić inzistira na tri poljupca. To je za mene neprihvatljivo. Možemo se poljubiti samo dvaput.' Rekao sam: 'Jadranka, on je domaćin, pa nećemo se valjda oko toga svađati.'. 'Ne, to je političko pitanje,' inzistirala je ona. Kad sam to rekao Tadiću, on je vrtio glavom, ali sam došao na ideju i predložio Jadranki: 'Što bi bilo da izmijenite samo jedan poljubac? Ne dva, ne tri, nego jedan i točka.' Na to je ona rekla 'u redu, ali ti garantiraš da će sve proći kako treba'. Upozorio sam Tadića: 'Molim te, nemoj joj davati tri poljupca, jer je inače gotovo.' No, sve je prošlo u redu. Tako se začeo taj proces Brdo-Brijuni koji traje još i danas i kojeg vodim zajedno s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Idući sastanak će biti 12. rujna.Foto: Saša Zinaja/NFotoJoš prošle godine se pokazalo, da odgovorim na vaše prethodno pitanje, da su u ovom trenutku odnosi upali u novu pukotinu, očit je manjak povjerenja. Iznova se kompliciraju odnosi, i bilateralni i multilateralni. Mislim da Europa i svijet nisu svjesni koliko se komplicira stanje na Zapadnom Balkanu. Radi rata u Ukrajini svi gledaju na sebe, što razumijem, ali potcjenjuju stanje na Zapadnom Balkanu. Smiruje ih što je ovdje mir, ali taj mir je krhak. A ja mislim da taj Zapadni Balkan, prostor koji ima divne narode i ljude, zaslužuje europsku perspektivu i ono što trebamo je raditi korake prema naprijed. Uspjelo je Severnoj Makedoniji, Albaniji, nadam se da će doći do napretka u dijalogu Srbije i Kosova. Imam dobre odnose s obje države, no političke razlike među njima su silovite. To se odnosi i na unutrašnju situaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se nadamo da konferencija 12. rujna mora uspjeti i da moramo usvojiti zajedničku deklaraciju. Onda imamo pravo iskoristiti tu priliku i sve koji utječu na događanja na Zapadnom Balkanu upozoriti da to postaje sve nemirnije područje, što dovodi u pitanje dobrobit ljudi. Po meni je jedini dobri, pravi strateški odgovor na to prošiti NATO i Europsku uniju na taj prostor. Pravi potez bio bi proširenje NATO-a na Bosnu i Hercegovinu. Srbija je javno rekla da se ne bude miješala u odluke drugih suverenih država koje se tiču sigurnosti, a BiH je svakako suverena. Ako će se proširenje odvijati usporeno i ako se situacija u Ukrajini nastavi komplicirati, u tom pogledu će Zapadni Balkan postati sporedna scena tih geopolitičkih tenzija između Istoka i Zapada pa će se postaviti pitanje gdje treba biti ta nova crta razgraničenja, nova 'željezna zavjesa' između Istoka i Zapada. Ako bi ta crta išla usred Balkana i Bosne i Hercegovine, to bi značilo teške sukobe.Razumijem Europsku uniju što želi da države ispunjavaju kriterije, mislim da to treba ispoštovati. S druge strane, dovoljno je reći da ako žele mir, sigurnost, blogostanje i europsku perspektivu Zapadnog Balkana, moraju biti malo više politički fleksibilni. Zato sam u svom pismu predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu tražio da se još na srpanjskom summitu Bosni i Hercegovini bezuvjetno dodijeli status kandidata, i da BiH nakon toga počne ispunjavati uvjete. Iako prijedlog Slovenije nije prihvaćen, uz pomoć Plenkovića i Milanovića koji su se obojica zauzeli za to, odlučeno je da će se do konca godine još jednom odlučivati o pitanju Bosne i Hercegovine. Međutim, smatram da BiH treba dobiti status jer bi to motiviralo njihove političke vođe, bošnjačke, srpske i hrvatske, te da ih se tako snažnije pozove na europski put. Bosna i Hercegovina jedina je ostavljena bez ičega. Kosovo je posebna priča, ali su sve države dobile nešto, tek Bosna i Hercegovina ništa, ni od NATO-a ni od Europske unije. Ne znamo, dakle, kako će se dalje razvijati taj proces proširenja, ali podsjećam da je 2004. u EU zajedno ušlo 10 država, od Slovenije do Estonije. I za njih se govorilo da bi mogle ući u paketu, i na kraju je i bio paket. Ali, mislim da je irelevantno hoće li ući skupa ili ne, bitno je da uđu.Razumijem da je pitanje izbornog zakona osjetljivo pitanje za Hrvate u Bosni i Hercegovini - isto kao i za sve druge. Pitanje izbornog zakona bilo bi osjetljivo i u Francuskoj, a kamoli u BiH, radi svih strukturnih problema od Daytonskog sporazuma nadalje. Na početku se nisam želio miješati, mislio sam da će doći do pametnog rješenja, ali se ispostavilo da do takvog rješenja ne mogu doći. Predsjednik Milanović me pitao što mislim, rekao sam da bio dobar zakon kojeg bi sva tri konstitutivna naroda prihvatila kao dobro rješenje, ali da je očita potreba za nekim amandmanima. Ne bih išao u detalje, ali neki optimizam sam polagao na visokog predstavnika Christiana Schmidta da će intervenirati, ali onda ipak nije, međutim, njegov je prijedlog izazvao veliku uznemirenost. Do 12. rujna će se, nadam se, donijeti neke odluke i na summitu Brdo-Brijuni pokušat ćemo napisati neko stajalište U vezi izbornog zakona. Mislim da je teško očekivati da će se situacija u BiH pomaknuti naprijed ako svaki narod bude težio nekim svojim aspiracijama koje ugrožavaju druge. Mislim da bi kompromisno rješenje bilo dobro za sve.Ponosan sam da imam odlične odnose s predsjednikom Milanovićem, ali i odlične odnose premijerom Plenkovićem. Njihovi međusobni odnosi nisu moja stvar, to su interna hrvatska pitanja. Za svo to vrijeme kad su u Sloveniji različiti premijeri vodili vlade, Janša, Šarec, Cerar, Alenka Bratušek, uvijek sam se zalagao za dobre odnose s Hrvatskom, uvijek sam zagovarao stajalište da radi toga što Hrvatska ne pristaje na odredbe arbitražnog sporazuma ne smijemo blokirati Hrvatsku na putu za Schengen i eurozonu. To je moje stajalište u Sloveniji bilo dobro poznato. Tako da se veselim da nova vlada, pod vodstvom dr. Roberta Goloba ima takvu politiku. Mislim da je to jedino pametno, da se ne stvaraju neki novi konflikti, tako da je za Sloveniju i Hrvatsku najbitnije da smo prijatelji. Hrvatska ima moju podršku za ulazak u Schengen, to zna i predsjednik Milanović, s kojim več dogovaramo pripremu posjeta u Zagrebu. Prvi će biti posjet Njemačkoj, jer ću se oprostiti od predsjednika i prijatelja Steinmeiera, a nakon toga želim posjetom Zagrebu zaključiti tu dugogodišnju suradnju s Hrvatskom, sve te 32 godine, od početka do danas, na različitim položajima.Hoće li predsjednik Milanović organizirati moj posjet kao radni ili službeni, to je stvar predsjednika Milanovića.S predsjednikom Vučićem imam vrlo transparentne i otvorene odnose, mislim da je samo tako moguće njegovati prijateljske odnose. Predsjednik Vučić zna da sam ja jedan od onih koji ga žele vidjeti kao faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, a nema mnogo drugih političkih vođa koji ga vide kao takvog. Drugo, jedan sam od rijetkih koji podržava ideju otvorenog Balkana, drugi su tu također vrlo rezervirani. Ali sve to govorim pod tri uvjeta. Prvi je, da se s iskrenim namjerama javno odrekne te inicijative o 'srpskom svetu', to mu uvijek govorim da bi kao predsjednik Srbije to morao kategorički odbaciti. Drugo, da svijet, Europa i Zapadni Balkan treba da znaju da Dodik u svojim secesionističkim naporima nema Vučićevu potporu. I treće, da vodi iskren dijalog s Prištinom. Ta tri uvjeta predsjednik Vučić dobro zna i samo pod ta tri uvjeta se trudim imati dobre odnose, i on se trudi imati dobre odnose. Postoje razlike među državama, ali mislim da se moramo unatoč razlikama među nama truditi da imamo dobre, konstruktivne odnose.Reći ću vam nešto, ne da bih branio Vučića, ali on je u vrlo teškoj situaciji. Dodatni razlog za to je rat u Ukrajini i njegove posljedice. Ruska agresija na Ukrajinu očito iznova dijeli Europu. I Srbija s Vučićem vrlo spretno sjedi na stolici s Rusijom, Kinom, Europskom unijom, Sjedinjenim državama. Ukoliko dođe do nove podjele neće moći sjediti na više stolica. I mislim da predsjednik Vučić to zna. Ne mogu sad ići u detalje naših zasebnih razgovora, on je bio nakon izbora kod mene na neformalnom sastanku u Sloveniji, na Zemonu, ali mislim da on sebi i Srbiji mora postaviti ključno pitanje: koja je naša strategija budućnosti, je li u Europskoj uniji ili izvan nje? Ne treba Srbija nužno ući u NATO, nije ni Austrija u NATO-u. NATO tu nije presudan, ali Europska unija je. Tu vidim Vučićev problem, to je moje mišljenje, da bi se on odlučio za Europsku uniju, sa svim posljedicama, uključujući pogoršanje odnosa s Rusijom. On bi se možda odlučio za to, ali nije siguran koliko je ta europska perspektiva sigurna. To vidim iz razgovora s njim. On na neki način ne vjeruje da će ta europska perspektiva Zapadnog Balkana biti stvarna. I kad nije do kraja uvjeren da ce EU zaista implementirati evropsku persprektivu Zapadnog Balkana, ne želi povući sve potrebne poteze ni trpiti posljedice zbog toga. Tu mislim da Europska unija mora odigrati jednu ambicioznu politiku i dati garancije Srbiji da će pođe li europskim putem, dobiti punu podršku. To je izuzetno važno pitanje.Gledajte, Zapadnim Balkanom se bavi visoki predstavnik Josep Borrell, imamo Miroslava Lajčaka, posebnog predstavnika EU-a za dijalog između Beograda i Prištine, tu je i Christian Schmidt kao visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, ali ipak imam utisak da je u Bruxellesu premalo razumijevanja da se vidi cijela slika Zapadnog Balkana, gledaju se samo države za sebe. Tu se pogriješilo, a to se sada posebno vidi zbog situacije u Ukrajini.Kad je riječ o Rusiji, moram reći da sam ponosan na Europsku uniju. Kad se tražio odgovor na aneksiju Krima, nije bilo konsenzusa i Putin je to sada iskoristio, misleći da će biti jednako. No, mi smo se iskazali, Europa i zapadni svijet su se iskazali, mislim da sankcije treba i dalje podupirati. Tu bih se vratio malo na Vučića, on se nije pridružio sankcijama, kad bi se pridružio bio bi na suprotnoj strani od Rusije, a to si ne može priuštiti, ali je skroz do kraja uz Europsku uniju. To su teški šokovi. Moram reći, kad bi se Srbija odlučila izabrati rusko naručje, to bi po meni predstavljalo teški, teški potres za Zapadni Balkan jer će ostati otvoreno pitanje odnosa na Kosovu i pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.Ne mogu otkrivati detalje svojih razgovora s turskim predsjednikom Recepom Erdođanom prošli tjedan. Pričali smo sat vremena o situaciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini. On se prije toga sastao s predsjednikom Putinom. Na temelju tog razgovora i mojih drugih saznanja, Putin je otišao tako daleko s agresijom da mora doseći neki vojni cilj da bi bio spreman za pregovore. S druge strane, suosjećam sa Zelenskim koji ima jednaki cilj. Želi postići neki vojni cilj da bi pregovorao. Zato mislim da će rat još dugo trajati.Foto: Saša Zinaja/NFoto

NACIONAL: Predsjednik Erdođan ima dobre odnose s Putinom, a na dan našeg intervjua otišao je na sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Može li on, dakle, kao medijator dovesti dvije strane za stol, jer nikome nije u interesu ovaj rat pa čak ni Kini niti Turskoj?

Ne smijem ulaziti u detalje onoga o čemu smo razgovarali, ali mislim da Erdođan, kao medijator odnosno posrednik jedini priznat od obje strane, njegov zadnji rezultat je veliki uspjeh s izvozom žita, dobro razumije da ne može zahtijavati od Putina i Zelenskog dogovor odmah i po svaku cijenu - već je potrebno doseći neku situaciju uslijed koje bi započeli pregovori koji mogu biti uspješni. U tom smislu mislim da je on dobar posrednik, ali na žalost, tako i on misli, još nismo u situaciji koja bi dovela do pravih pregovora o miru. I moram reći da mi je teško predočiti kako će to izgledati, jer imaju dijametralno suprotna stajališta o budućnosti Ukrajine.

To su problemi koje će građani izravno osjećati, s rastom cijena i inflacijom koja je uzrokovana ne samo post-covid krizom, jer morate razumijeti da smo se svi mi, i naša i vaša vlada zaduživali da bi pomagali građanim tijekom covida, i to je bilo u redu. Ali nismo računali na rat u Ukrajini. Te gospodarske probleme koje imamo danas mi bismo lako prebrodili da nije rata u Ukrajini. I to je bila sjajna politika Europske unije. Inflacija kao post-covid sindrom utjecala je na problem prehrambene i energetske sigurnosti. S jedne strane, moramo pomagati ljudima da prebrode krizu, a s druge strane ta se kriza neće okončati pojeftinjenjem energenata. Mi se moramo strateški organizirati da ne budemo ovisni o ruskom plinu, možda i od ruske nafte, moramo diverzificirati izvore, moramo prijeći na zelenu energiju, moramo raditi na općoj spremnosti, ovog ljeta vidimo kakve se katastrofe događaju. (Slovenija će u tome sudjelovati, Hrvatska će sudjelovati, ako sve bude gorjelo, ako ostanemo bez vode, to bi bio kraj za obje države.) Tu moramo u teškim okolnostima rješavati praktične i strateške probleme, i to zahtijeva jednu ambicioznu politiku koja podrazumijeva suradnju unutar države i među državama.Da, moram pohvaliti to vizionarstvo hrvatske politike da je u trenutku, kad smo se mnogi iz ekoloških i drugih razloga čudili da gradi takav terminal na Krku, da je Hrvatska dobro razumjela potrebu diverzifikacije, tu moram pohvaliti i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je bila zagovornica Inicijative tri mora. Prvenstveno radi toga da bi se diverzificirali energetski putevi, i nadam se da će Slovenija preko terminala na Krku dobiti svoj udio plina. Mi imamo mogućnost dobiti plin iz različitih izvora, opcija bila bi preko Italije, ali nadamo se ipak ovom rješenju. Dakle, moram zaista reći da je hrvatska politika tu postupila vrlo pametno.Da, nije bitno. Mislim da mi, Slovenci i Hrvati moramo sada malo konkretnije sjesti i u vezi drugog bloka Nuklearne elektrane Krško, koju koristite i vi i mi, u Sloveniji su neke aktivnosti oko tog drugog bloka krenule, sada nam je potrebno uzajamno povjerenje i poštovanje da ćemo tu naći zajednički jezik, zatim da ćemo moći riješiti i pitanje otpada. No, mislim da bi bilo pametno da se Hrvatska i Slovenija čim prije dogovore oko Krškog. (Ako Slovenija krene u taj projekt sama, to bi povećalo troškove, a mislim da bi bilo sjajno da sudjelujemo u tome.)Ne planiram. Ja sam u tom vremenu dok sam bio predsjednik Vlade i države vidio mnogo mojih kolega, bivših predsjednika država i vlada koji su mislili da su neophodni ili nezamjenjivi u europskoj i svjetskoj politici, ali nije bilo ništa od toga. Stvari su trenutno jako kaotične, ali ja sam tu, bit ću dostupan, godinu dana ću po zakonu biti u tom tranzicijskom uredu, a ako bude mogućnosti da učinim nešto dobro, bit ću na raspolaganju. Ako ne budem, naći ću nešto s čim ću se baviti.Malo je i sama kriva, ja sam joj predlagao da bi se trebala kandidirati za europsku zastupnicu. Rekao sam: 'Jadranka, to je sjajna prilika za tebe.' Ona se tada predomišljala, ali mislim da je šteta što je propustila tu priliku. Jadranka Kosor ima iskustva i znanja koja su izuzetno korisna Hrvatskoj, ostali smo u dobrim odnosima, volimo se čuti i razgovarati pa i posjećivati.Ja sam dobro surađivao sa svim predjednicima vlade, pa i s Janezom Janšom, što je u Sloveniji bio predmet mnogih rasprava, mnogi su bili ljuti na mene zato što s njim surađujem, ali ja sam smatrao da je Janša legitimno izabrani predjednik vlade i da je naša dužnost da surađujemo. Tako surađujem i s premijerom Golobom. Dr. Golob je inteligentan čovjek, čovjek koji rado želi dati rezultate, koji razmišlja kao menadžer, a ujedno ipak ima i nekog iskustva u politici, ne prebogatog, ali dovoljno velikog da nije politički početnik. Rado s njim surađujem, rado se savjetujem. Ono na što mora paziti je da razumije da on ne vodi samo koaliciju, gdje mora stalno osiguravati podršku unutar koalicije, već da je tu i opozicija i neki koji mu se suprotstavljaju i da ne smije zanemariti te odnose s Janšom i s drugim oporbenim političarima. On će morati zbog teških vremena koja dolaze širiti nacionalni konsenzus i na tome treba raditi. Vidim da on to razumije, ali treba biti još energičniji i dosljedan u tome da uspostavi povjerenje u odnosima s Janšom, Matejem Toninom i drugima.Uvijek je dobro vrijeme za predsjednicu. Na izborima 2012. je bila kandidatkinja za predsjednicu. Imali smo i predsjednicu vlade, imamo predsjednicu parlamenta, još ne i predsjednicu države, ali uvijek ima vremena i uvijek će ga biti. Uvijek sam se, recimo, divio njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, ona je za mene bila jedna od najvjerodostojnijih i najboljih u politici.Hrvatska se sada s razlogom veseli što će se maknuti ta žičana ograda na našoj granici, premda mora razumjeti da to s naše strane znači veliko povjerenje u hrvatsku sposobnost da će uspjeti spriječavati ilegalne migracije. Vidite, primjerice, da Austrija i dalje ima vrlo restriktivnu politiku, ne vjeruje Sloveniji i Hrvatskoj da će moći upravljati svojim dijelom, mi mislimo da je to njihovo nepovjerenje neopravdano, i Hrvatska će, kad preuzme odgovornost za europsku sigurnost, morati dokazati da je to sposobna napraviti.Nije to lako pitanje. Svatko tko mi pokuša pojasniti da je borba s ilegalnim migracijama jednostavna, mogu mu samo reći da griješi. Ne samo da imate cijeli niz pravnih normi, sporazuma, već i brojne čisto ljudske tragedije. Kad mama s djetetom pliva Kupom i utapa se, ne možete zabijati glavu u pijesak.



NACIONAL: Tu postoje kritike prema kompletnoj politici Europske unije i prema različitom tretmanu izbjeglice s Bliskog istoka i iz Ukrajine. Tu se postavlja pitanje je li Europa licemjerna?



Mislim da je europska politika prema migrantima stvar u kojoj nismo uspjeli. Oko mnogo toga smo se uspjeli složiti, ali na ovom pitanju je previše stvari koje nas razdvajaju. Mislim da je uloženo premalo truda da bi se postigao neki dogovor. Moramo razumjeti da se zbog rata u Ukrajini situacija na dnevnoj bazi mijenja, na to me upozorio i Erdođan. Milijuni, deseci milijuna ljudi iz subsaharske Afrike spremaju se prema Europi. Ljudi budu bez vode, gladni, gdje budu išli? Moramo razumjeti da ćemo se za nekoliko godina suočavati s ogromnim migrantskim valovima i na to bismo se trebali pripremiti.