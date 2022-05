Predsednik republike mentoricam in mentorjem ob zaključku praznovanja 60-letnice Bralne značke: »Vaše poslanstvo je v slovenski bralni kulturi pustilo izjemen pečat«

Besedilo govora predsednika Republike Slovenije (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti »Zlata bralka, zlati bralec«, ki je sklenila praznovanje 60-letnice gibanja Bralna značka. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj 60-letnice Bralne značke in je imel na slovesnosti nagovor.Foto: Jan Kovačič/UPRSDruštvo Bralna značka Slovenije je sklepno slovesnost posvetilo zaslužnim mentoricam in mentorjem ter dolgoletnim sodelavcem, ki so soustvarjali gibanje ter mlade bralke in bralce navdihovali v ljubezni do branja in spoznavanja književnosti.Predsednik republike je 20. maja lani obiskal Osnovno šolo Prevalje, kjer se je z učenkami in učenci, »zlatimi bralci«, udeležil osrednje prireditve ob pričetku praznovanja 60-letnice Bralne značke. V Prevaljah, rojstnem kraju tega vseslovenskega gibanja, je predsedniku Bralne značke Slovenije Marku Kravosu podelil častno pokroviteljstvo nad prireditvami ob 60-letnici gibanja. Predsednik Pahor je takrat poudaril, da je častno pokroviteljstvo izraz njegove osebne hvaležnosti, hvaležnosti države in vseh njenih ljudi za pomembno poslanstvo, ki ga opravlja gibanje Bralna značka.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Jan Kovačič/STA