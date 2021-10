Predsednik Pahor na razglasitvi Inovativnega mladega kmeta 2021: »Danes gledam v vaše mlade oči in vidim prihodnost slovenskega podeželja«

Predsednik Republike Slovenije je danes v Predsedniški palači priredil slovesnost ob razglasitvi prejemnika naziva Inovativni mladi kmet/kmetica 2021. Na slovesnosti, ki je v Predsedniški palači potekala že tretjič, je inovativni mladi kmet 2021 postal Gregor Slavec, ki izdeluje sladoled iz ekološkega kozjega mleka, pakiran v papirni, okolju prijazni embalaži.»Danes gledam v vaše mlade oči in vidim prihodnost slovenskega podeželja,« je ob razglasitvi zmagovalca dejal predsednik republike in se v imenu države zahvalil Zvezi slovenske podeželske mladine za dolgoletno sodelovanje in vztrajanje pri akciji Inovativni mladi kmet/kmetica. »Ko sem prvič slišal za to akcijo, se mi je zdela res super preboj v razumevanju ljudi, ki ostajajo na kmetijah na podeželju in se ukvarjajo s kmetijstvom ali z drugimi dejavnostmi,« je dejal predsednik Pahor in ocenil, da je Zveza inovativnost upravičeno povezala z delom mladih kmetic in kmetov. Predsednik republike je letošnjim kandidatkam in kandidatom čestital z besedami, da ga njihove zgodbe prepričajo, da bo ena od najpomembnejših prednosti, ki jih v primerjavi z državami srednje in vzhodne Evrope Slovenija ohranja po osamosvojitvi, ostala – to je sorazmeren razvoj podeželja. »Mladim kmeticam in kmetom res ni mogoče očitati, da ne bi razumeli velikih sprememb v svetu in trajnostnemu razvoju dajete osrednji pomen,« je še dejal predsednik Pahor, navdušen, ker vse več izobraženih ljudi ostaja na kmetijah, da bi s svojim znanjem, prodornostjo in inovativnostjo slovenskemu podeželju ponudili nekaj več, zato se nam ni treba bati za prihodnost slovenskega podeželja. »Ne morem biti bolj zadovoljen, kot ko vam lahko kot predsednik republike ponudim Predsedniško palačo za tako pomembno prireditev za našo državo,« je nagovor sklenil predsednik republike.»Ko smo pred osmimi leti začeli iz nič, si nismo predstavljali, da bomo tukaj. Začeli smo s tremi kozami, danes smo tu, v Predsedniški palači, ponosni,« je ob razglasitvi povedal vidno ganjen inovativni mladi kmet 2021 Gregor Slavec in dejal, da svoje poslanstvo razume tudi kot navdih mladim, da bi se ukvarjali s kmetijstvom, ga skupaj razvijali, ohranjali naravo in varovali živali.Foto: Nebojša Tejić/STA»Da imamo naša srečanja tu, v prekrasni Predsedniški palači, smo vam iskreno hvaležni. To kmetijstvu daje dodano vrednost in ga dviga na tisti nivo dostojanstva, ki si ga kmetijstvo zasluži,« se je predsedniku republike zahvalila Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Poudarila je, da kandidatke in kandidati za naziv Inovativni mladi kmet/kmetica dokazujejo, da je mogoče uspeti in so zato vzor številnim mladim, ki se podajajo na pot kmetijstva ali razmišljajo, da bi se.Udeležence slovesnosti so nagovorili tudi Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Žan Koroša, vodja projekta Inovativni mladi kmet/kmetica 2021 in Jožica Rozman Vodopivec, predsednica komisije, ki je razglasila prejemnika naziva Inovativni mladi kmet 2021. Slovesnosti se je udeležil tudi dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.Izbor inovativnega mladega kmeta/kmetice je že trinajstič pripravila Zveza slovenske podeželske mladine skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Namen izbora je med mladimi podpirati inovativnost na področjih kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter spodbujati prenos znanja ter prepoznavnost teh področij in dejavnosti.Za naziv inovativnega mladega kmeta ali inovativne mlade kmetice 2021 so se potegovali Sara Berglez Zajec, Simon Čretnik, Katja in Barbara Leber Vračko, Rok Gartnar, Eva Pavlič Seifert, Timotej Kovač, Katarina Puhan Gjerkeš, Anton Požar, Katja Sinkovič, Gregor Slavec in Barbara Zakrajšek.Foto: Nebojša Tejić/STA