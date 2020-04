Priporočilo št. 3 Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije

Članice in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije so sprejeli Priporočilo št. 3, v katerem priporočajo Vladi Republike Slovenije, da sprejme odločitev o pridružitvi Slovenije skupni pobudi trinajstih držav članic EU, v kateri Evropsko komisijo pozivajo, da pri oblikovanju, sprejemanju in izvrševanju ukrepov za pomoč evropskemu gospodarstvu zaradi pandemije koronavirusa covid-19 upošteva že sprejeti Evropski zeleni dogovor in cilje Pariškega sporazuma.Cilj Stalnega posvetovalnega odbora je oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost. Priporočilo št. 3 je objavljeno v nadaljevanju.