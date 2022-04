Predsednik republike obiskal Viško hiško - hišo Slovenske filantropije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Viško hiško - hišo Slovenske filantropije v Ljubljani. Ob obisku si je predsednik Pahor ogledal zaposlitveni sejem za begunce iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji, ter se seznanil z aktivnostmi na področju pomoči beguncem.Predsedniku republike so predstavniki Slovenske filantropije in begunci iz Ukrajine zaupali težave in skrbi, s katerimi se soočajo.Predsednik Pahor jih je zaprosil, naj pripravijo zapis teh problemov, ki ga bo naslovil na pristojne v upanju, da bi nekatere praktične rešitve lahko poiskali že do prihodnjega tedna, ko bodo na povabilo predsednika Pahorja prišli na obisk v Predsedniško palačo.Dogodek "Boršt, iftar in dobrodelnost" poteka v okviru vseslovenske akcije Dan za spremembe Slovenske filantropije, ki letos nosi naziv Soustvarjajmo skupnost.Predsednik republike se je septembra 2015 udeležil in tudi sam sodeloval v prostovoljski delovni akciji »Vračamo družbi – teden korporativnega prostovoljstva«, ki jo je v sodelovanju s Slovensko filantropijo organizirala Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham). Skupaj s številnimi prostovoljci in diplomatskim zborom je predsednik republike tedaj pomagal pri renovaciji hiše, kjer ima danes svoje prostore Slovenska filantropija.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA