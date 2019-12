Predsednik Pahor članom Policijskega orkestra: "Ste sestavni del državnosti Slovenije, njen obraz"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil sprejem ob zaključku obeleževanja 70. obletnice delovanja Policijskega orkestra. Obeleževanje se je pričelo lani s slavnostnim koncertom, na katerem je predsednik republike Borut Pahor Policijskemu orkestru vročil državno odlikovanje red za zasluge za vrhunski prispevek k utrjevanju tradicije slovenske pihalne glasbene umetnosti.Na sprejemu je članice in člane orkestra nagovoril predsednik Republike Slovenije. "Z vami sem na nek način celo leto obeleževanja 70. obletnice Policijskega orkestra" je dejal in ob tem poudaril, da vsi, ki sodelujejo s Policijskim orkestrom, spoštujejo njihovo delo, mi pa se nanje vedno lahko zanesemo. "Ste sestavni del državnosti Slovenije, njen obraz," je s ponosom dejal. "Sprejmite, prosim, ta sprejem kot izraz moje hvaležnosti in hvaležnosti države za vaše zelo pomembno poslanstvo."V imenu Policijskega orkestra se je predsedniku republike zahvalil vodja orkestra Roman Grabner. "Akademsko izobraženi člani orkestra smo že večkrat dokazali, da nismo zgolj vrhunski glasbeniki, temveč tudi srčni in sposobni policisti," je dejal in spomnil na priložnosti, ko so člani orkestra nesebično priskočili na pomoč kolegom policistom.Foto: Nik Jevšnik/STAFoto: Nik Jevšnik/STAFoto: Nik Jevšnik/STA