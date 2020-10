Predsednik Pahor na XV. kongresu in 157. skupščini Slovenskega zdravniškega društva pozval politične odločevalce k skrbnemu premisleku o potrebnih strukturnih reformah v zdravstvu

















Predsednik Pahor se je zdravnikom in zdravnicam zahvalil za njihov profesionalni prispevek k reševanju krize, povezane z novo koronavirusno boleznijo. Opozoril je na slabosti zdravstvenega sistema, ki pa so manj opazne prav zaradi srčnosti in prizadevnosti vseh, ki v njem delujejo. A strukturne spremembe javnega zdravstvenega sistema so nujno potrebne, trenutne razmere pa predstavljajo priložnost za njegovo reformo.Predsednik republike je zato pozval politične odločevalce k skrbnemu premisleku o potrebnih strukturnih reformah v zdravstvu, ki morajo biti pripravljene in usklajene v sodelovanju s stroko. Ocenil je, da razprave o reformi javnega zdravstvenega sistema preprosto ne moremo več odlagati. Spremembe morajo biti pripravljene v smeri solidarnega, a konkurenčnega javnega zdravstvenega sistema, odločevalci pa nosijo odgovornost, da uvidijo njegove slabosti in jih pravočasno odpravljajo."Za pogumne ljudi je sedaj najboljši čas, da se najde boljše rešitve," je še dejal predsednik republike. Ob koncu nagovora je predsednik Pahor zdravnice in zdravnike prosil za sodelovanje in jim v sprejem predlagal poziv politiki, naj ne odlaša s spremembami, brez katerih si ni mogoče prestavljati kakovostnega, dostopnega, navznoter solidarnega in navzven konkurenčnega zdravstvenega sistema, kot si ga zaslužimo.