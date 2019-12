Predsednik Pahor najboljšim športnicam in športnikom v letu 2019: "Ste izjemen navdih za vse nas"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in dr. Jernej Pikalo, podpredsednik vlade in minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, sta danes v Predsedniški palači priredila sprejem za najboljše slovenske športnice in športnike v letu 2019.Predsednik republike se je v nagovoru najprej poklonil najboljšim slovenskim športnicam in športnikom, ki so v svojih disciplinah tudi najboljši na svetu. "Za športno prihodnost Slovenije ni potrebno skrbeti," je ponosno dejal ter športnikom in športnim delavcem izrazil hvaležnost v svojem osebnem imenu ter imenu države in vseh naših ljudi. Trdo delo športnic in športnikov, njihove zmage in porazi ter vrnitve na Olimp so navdih za šampionsko miselnost, je prepričan predsednik Pahor. "Zlasti mladim ljudem v tem hitro spreminjajočem se svetu dajete moralni kompas," je dejal in se športnikom zahvalil tudi za njihovo pomembno povezovalno vlogo v družbi. "Športniki ste izjemen navdih za vse nas in prosim vas, da se po svojih najboljših močeh trudite tako tudi v prihodnje. Poleg tega ste tudi naši veliki ambasadorji v tujini," je še dejal.Prisotne je nagovoril tudi minister dr. Jernej Pikalo in se jim zahvalil za ves trud: "Vrednote, ki jih producirate in projicirate v širšo družbo, so najboljše vrednote, ki jih ta družba ima," je dejal.V imenu športnic in športnikov je spregovoril Primož Roglič, slovenski kolesarski junak in zmagovalec Vuelte. "Hvala za vso dosedanjo in prihodnjo podporo. Mi bomo še naprej prvič - najboljši, drugič - dobri, tretjič - se nam bo vse podrlo. Vedno pa se bomo borili pošteno in do zadnjega atoma moči," je obljubil prvi kolesar sveta na lestvici mednarodne zveze UCI.V sprejemu so z glasbenim programom sodelovali dijakinje in dijaki z oddelka za jazz in zabavno glasbo Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA