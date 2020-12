Predsednik republike Borut Pahor vročil priznanje jabolko navdiha sodelavkam in sodelavcem projekta Sledilnik: “Za zmago nad virusom bosta zaslužni znanost in človečnost - Sledilnik združuje obe.”

Utemeljitev:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik sodelavkam in sodelavcem projekta Sledilnik vročil priznanje jabolko navdiha. Repliko jabolka navdiha junakom človečnosti in upanja so sodelavke in sodelavci Sledilnika, ki v projektu delujejo kot prostovoljke in prostovoljci, prejeli v znak hvaležnosti za pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji. Vročitve, ki je potekala na razmeram prilagojen način, so se udeležili najožji sodelavke in sodelavci projekta, drugi pa so jo spremljali v neposrednem prenosu na spletni strani www.predsednik.si.V imenu prostovoljk in prostovoljcev Sledilnika je repliko priznanja prevzel Luka Renko, pobudnik in koordinator projekta. »Dostop do podatkov je tisti, ki lahko zgradi zaupanje in pomaga prebroditi še tako težke čase,« je dejal ob zahvali in poudaril pomen razvoja in vlaganja v digitalizacijo, predvsem na področju zdravstva. »Prihodnost je pred nami. Vprašanje je, ali jo bomo soustvarjali in spreminjali ali pa nas bo prehitela,« je še dejal.Z vročitvijo desete replike priznanja jabolko navdiha je predsednik republike Borut Pahor izrekel hvaležnost sodelavkam in sodelavcem prostovoljnega projekta Sledilnik za njihovo pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji. Ob vročitvi je poudaril, da bosta za zmago nad virusom zaslužni znanost in človečnost. »Projekt Sledilnik združuje oboje – veliko znanja ter veliko človeške solidarnosti in dobrote,« je dejal in ocenil, da so sodelavke in sodelavci Sledilnika ustvarili nekaj čudovitega, v kar ljudje zaupajo. »Zaupanje je v teh časih redka vrlina in pomembna dobrina,« je še poudaril predsednik republike in izrazil upanje, da bodo ljudje v Sledilniku našli navdih za nove zamisli.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je 29. marca 2020 v Predsedniški palači priznanje jabolko navdiha virtualno podelil vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije »Maske za vse« v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ob vročitvah, kakršna je bila današnja, pa klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva, zdravnicam in zdravnikom, tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika ter prodajalkam in prodajalcem. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo predsednik republike nadaljeval tudi v prihodnje.Foto: Daniel Novakovič/STA