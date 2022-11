Predsednik Pahor ob dnevu spomina na mrtve položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu

Danes dopoldan je ob Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala osrednja spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v spremstvu državne delegacije k spomeniku položil venec.Predsednika republike je ob polaganju venca spremljala državna delegacija, v kateri so bili predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Meira Hot, ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije mag. Boštjan Lindav.V ceremonialu so sodelovali Garda Slovenske vojske, kvintet trobil Policijskega orkestra in kvartet solo pevcev Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v sestavi Matej Avbelj, Peter Grdadolnik, Martin Kozjek in Blaž Stajnko.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA