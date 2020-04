Predsednik Pahor prostovljcem v Trbovljah: "Iz vaših dejanj tudi drugi črpajo navdih in samozavest, da bomo na koncu zmagali"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldne v Trbovljah obiskal pobudnike in prostovoljce projekta Maske za vse in predstavnike Katapulta, družbe za spodbujanje podjetništva.Predsednik republike je ob tem dejal, da takšni časi preizkušajo naš značaj, rojevajo pa se tudi plemenite vrline. "Ljudje v izjemnem času delajo izjemna dejanja in to je eno takšnih dejanj," je poudaril. Prostovoljkam in prostovoljcem je dejal, da so s svojim plemenitim dejanjem soustvarili duh časa in mu dali vrednostni pečat. "Iz vaših dejanj tudi drugi črpajo navdih in samozavest, vedo, da bomo na koncu zmagali," je dejal predsednik Pahor. Ker nihče ne ve, kako se bo kriza razvijala v prihodnosti, je pomembno, da ostanemo ljudje v najbolj plemenitem pomenu te besede in da s svojim zgledom spodbujamo drug drugega k ravnanjem, ki so pomembna za skupnost in krepijo občutek pripadnosti, je bil jasen spodbuden poziv predsednika republike ob današnjem obisku v Trbovljah. Le tako bo vsak član naše skupnosti vedel, da lahko računa na druge, kadar se znajde v težavah, je še poudaril.Ob obisku je predsednik Pahor prostovoljkam in prostovoljcem vročil repliko Jabolka navdiha. Jabolko navdiha junakom človečnosti in upanja je konec marca namenil in ga virtualno podelil vsem, ki v času epidemije skrbijo, da življenje vendarle teče. "Tudi vi ste med njimi. To je izraz spodbude, da nam nikoli ne nehate biti navdih," je ob vročitvi povedal predsednik republike.Pobudnica projekta Maske za vse je Jelka Verk. Opisala je, kako so se s sodelavci vprašali, kaj lahko naredijo, da bi pomagali ljudem. Pojasnila je, da so s podjetjem Dewesoft in Katapultom, podjetniškim spodbujevalnikom, oblikovali zamisel, da bi ljudem priskrbeli material, iz katerega bi si nato sami v najkrajšem času sešili svoje zaščitne maske. "Delali smo vsak za vse in vsi za enega. Sproti smo razvijali kroje, da je bilo lažje in da so ljudje hitro dobili zaščitno opremo," je dejala in poudarila, da je zaradi projekta spoznala, kako srčni so ljudje in da Slovenci znamo stopiti skupaj in narediti nekaj dobrega za svoj narod. Ob ugotovitvi, da veliko ljudi zna šivati, smo si rekli, zakaj družbi ne bi dali nekaj za naprej, je povedala. Ob koncu se je za srčno podporo zahvalila vsem, ki so omogočili, da je projekt zaživel, in napovedala, da bodo ‘svoje nove šivilje’ še naprej vključevali v poslovni proces.Dr. Jure Knez, tehnični direktor podjetja Dewesoft, je ob tem povedal, da 250.000 pralnih mask, ki so jih izdelali v okviru akcije, nadomesti skoraj pet milijonov mask za enkratno uporabo. "Takrat, ko človek dela s strastjo, premika meje," je izjemni dosežek prostovoljcev doživljal dr. Knez in povedal, da so maske na začetku pakirali štirje, z rastjo akcije pa se je večal tudi žar v očeh vseh, ki so sodelovali pri projektu. Prostovoljca Simon Las in dr. Maša Jazbec ki sta sodelovala pri projektu, sta se zahvalila pobudnikoma Jelki Verk in dr. Juretu Knezu za preprosto rešitev ob pravem času, ko so ljudje potrebovali zaščitne maske, hkrati pa so se počutili povezane in koristne.Na dogodku so bili prisotni tudi Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje, in Marko Funkl, župan Občine Hrastnik. Županja Jasna Gabrič se je ob tej priložnosti v imenu vseh treh županov in občin zahvalila prisotnim, ker v času epidemije pomagajo ljudem v svojih lokalnih skupnostih, kjer je z njihovo pomočjo vsak prejel svojo zaščitno masko. V imenu vseh treh županov se je predsedniku republike iz srca zahvalila za izkazano pozornost in poudarila, da je to projekt dobre prakse in sodelovanja.Foto: Daniel Novakovič/STA