Nagovor predsednika republike ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji

V nadaljevanju je besedilo nagovora predsednika republike. Velja govorjena beseda!

Ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji je imel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor nagovor na osrednjem dogodku Komisije za preprečevanje korupcije.Komisija za preprečevanje korupcije letošnji Teden boja proti korupciji 2020 začenja s predstavitvijo projekta "Integriteta: skupni cilj vseh generacij". Cilj projekta je oblikovati sistem, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi, otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete - z nadgradnjo učnih vsebin od vrtca do podiplomskega študija -, s tem pa posledično krepiti tudi aktivno državljanstvo, s poudarkom na družbeni odgovornosti in skrbi za javni interes.Poleg predsednika republike so na dogodku, ki letos poteka virtualno, z video nagovori sodelovali še ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec in predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi.