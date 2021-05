Slovesnost ob podelitvi najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije letos prvič v Predsedniški palači



Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru izrazil počaščenost, da današnja podelitev najimenitnejših priznanj prvič poteka prav v Predsedniški palači. Kot že večkrat, je tudi na današnji slovesnosti poudaril, da so medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice temelj vsakega zdravstvenega sistema in ključni pri varovanju in ohranjanju zdravja. Njihova nezamenljiva vloga se je še bolj izkazala v času epidemije covida-19, zato se jim je predsednik Pahor ponovno zahvalil za vse dobro, kar delajo in dajejo družbi. Izrazil je željo, da bi se hvaležnost, izražena s simbolnimi gestami, čimprej preusmerila tudi v stvarne ukrepe za izboljšanje sistema javnega zdravstva. Čestital je vsem današnjim nagrajenkam in se zahvalil za njihovo srčnost in predanost, ki sta poleg poguma, solidarnosti in potrpežljivosti izjemno pomemben del tega poklica.





Foto: Daniel Novakovič/STA



Na slovesnosti je bilo podejenih deset zlatih znakov in eno priznanje Angele Boškin za življenjsko delo. Zlati znak je najvišje priznanje, ki ga Zveza - Zbornica podeljuje izbranim posameznicam in posameznikom, svojim članom, za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene ozirom babiške nege. Zlati znak za leto 2020 in leto 2021 so prejele babica Marija Adamič ter medicinske sestre Tatjana Bočaj, Vida Bračko, Barbara Bukovnik, doc. dr. Radojka Kobentar, Zlatka Lebar, Jolanda Munih, Nataša Piletič, doc. dr. Sanela Pivač in Vesna Svilenkovič. Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo pa je prejela Marina Velepič za svoje delo na področju poklicne etike v zdravstveni negi ter za nenehna prizadevanja za razvoj stroke, katere glas je zastopala tako v parlamentu kot pri drugih pomembnih odločevalcih. Priznanje sta ji na slovesnosti podelila predsednik republike Borut Pahor in Monika Ažman, predsednica Zbornice - Zveze.



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je časni pokrovitelj dogodkov ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za leti 2020 in 2021.



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam 22. junija 2020 vročil repliko priznanja jabolko navdiha junakom človečnosti in upanja kot znak hvaležnosti za njihovo požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije novega koronavirusa. Ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskem je predsednik Pahor avgusta 2017 Zbornico – Zvezo odlikoval z redom za zasluge.





Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije priredil slovesnost ob podelitvi priznanja Angele Boškin za življenjsko delo in zlatih znakov Zbornice – Zveze. Slovesnost ob podelitvi najvišjih priznanj Zbornice – Zveze je tokrat prvič potekala v Predsedniški palači v luči mednarodnega dneva babic, ki ga obeležujemo na današnji dan, 5. maja, in mednarodnega dneva medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja.