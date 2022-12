Sklepni sprejem za skupine in izjemne posameznike, ki na različne načine plemenitijo našo družbo in jo delajo boljšo in solidarnejšo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači sprejel skupine in izjemne posameznike, ki na različne načine plemenitijo našo družbo in jo delajo boljšo in solidarnejšo.»To je sprejem za dobre ljudi. Imel sem priložnost sodelovati s čudovitimi ljudmi, ki puščajo močan pečat solidarnosti in dobrote v naši domovini,« je goste na sprejemu nagovoril predsednik republike in se jim zahvalil za poslanstva, ki jih opravljajo.Foto: Daniel Novakovič/STASprejema so se udeležile družine, ki imajo veliko otrok in sodelujejo v; članice; članice, ki pomaga ukrajinskim begunkam;, ki so na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v tekmovalni kategoriji kratkih filmov s TikToka prejeli glavno nagrado za izvirni film, ki je letos praznoval 20-letnico delovanja;, invalid, ki že 23 let uspešno vodi podjetje;, podpredsednik Zveze društev general Maister; tržaški pisatelj, avtor romanao požigu Narodnega doma v Trstu;, študent in srčen član Kulturnega društva Gorica pri Slivnici, ki se skupaj s predanimi kolegi trudi svoj domači kraj požlahtniti z raznovrstnimi kulturnimi vsebinami;, mojster in mojstrica floristike, ki se čez nekaj dni odpravljata v Vatikan, kjer bosta okrasila baziliko sv. Petra;, ki je v 993 dneh prehodil pot iz skrajnega juga Južne Amerike na skrajni sever Severne Amerike, od Argentine do Aljaske skozi 15 držav in 25.112 kilometrov;, ki je kljub invalidnosti aktivna športnica, najrajši pa sodeluje na polmaratonih; tekač Sandi Krč z družino ter Silva in Valko Peršič, par, ki je srečno poročen že 43 let.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA