Posvet o razsežnostih pandemije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes priredil posvet, kjer se je z uglednimi gosti posvetoval o razsežnostih pandemije covid-19. To je bil prvi posvet, ki je bil izveden na oddaljeni način, preko aplikacije za video konference.Sodelujoči so razpravljali zlasti o dveh vprašanjih:- Kako bo pandemija vplivala na naše življenje, kakšen razvoj dogodkov pričakujete doma in globalno ter ali lahko ocenimo, kdaj se bomo lahko vrnili v normalnost.- Kako predvidevate, da si bomo, glede na nova spoznanja in dejstva, urejali življenje po novem – ali imamo kakšne možnosti, da smer našega razvoja prilagodimo našim ciljem in ali so se ti spremenili.Predsednik Pahor je današnji video posvet sklenil s prevladujočo ugotovitvijo sodelujočih v razpravi, da v sedanjih razmerah potrebujemo inteligentno prilagajanje in načrtno, strateško spreminjanje našega dela in življenja.Ocenil je, da obstaja nevarnost, da bi se zdravstvena kriza utegnila zavleči v začetek gospodarske in socialne krize ter politične negotovosti. To bi pomenilo »popolno nevihto« (perfect storm), čemur se moramo izogniti po svojih najboljših močeh.Skupaj z večino ostalih razpravljavcev je predsednik Pahor menil, da moramo ob interventnem ukrepanju na različnih področjih javnega življenja strniti intelektualne in politične moči za »nacionalni dogovor, načrt oz. strategijo« glede naših ukrepanj v času med in po pandemiji.Sogovorniki so se strinjali, da sta upanje in zaupanje elementaren pogoj za skupen uspeh.Foto: UPRS