Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, v sredo, 23. novembra 2022 še zadnjič vabi na dan odprtih vrat v Predsedniški palači

Kot običajno ob državnih praznikih bo v Predsedniški palači potekal dan odprtih vrat. Obiskovalce bo tokrat zadnjič sprejel in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, zatem pa bo v počastitev praznika potekala krajša slovesnost. Predsednik republike bo zaradi izjemno velikega zanimanja, obiskovalce ob tej priložnosti sprejel štirikrat - ob 9.30, 11. uri, 13. uri in ob 14.30.



Predsedniku republike se bo ob 11. uri s slavnostnim nagovorom pridružila mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister.



Obiskovalci si bodo po krajši uvodni slovesnosti ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije. V počastitev državnega praznika bo pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.



Na dan vsakega državnega praznika (z izjemo 1. januarja, 2. maja ter dneva spomina na mrtve) v Uradu predsednika Republike Slovenije na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, potekajo dnevi odprtih vrat. Predsednik Pahor jih je uvedel leta 2013 z željo, da so vrata Predsedniške palače odprta in da je palača dostopna vsem ljudem.



Dnevi odprtih vrat so v skoraj desetih letih postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo do zdaj obiskalo že blizu 28 tisoč obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.





LOKACIJA: Velika dvorana, Predsedniška palača





Predstavnike medijev, ki bodo spremljali slovesnosti, obveščamo, da je vhod in zbirno mesto na Gregorčičevi ulici 20 (vstop pri garažah) ob 9.15, 10.45, 12.45 in 14.15, od koder vas bomo pospremili do Velike dvorane.