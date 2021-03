Predsednik republike v Brežicah o jutrišnjem posvetu na Brdu pri Kranju: “Pogovarjali se bomo o ključnih vprašanjih in ukrepih, pomembnih za uspešno strategijo soočanja z epidemijo COVID-19”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Brežice in se sestal s štabom Civilne zaščite za Posavje. Predsednika republike so sprejeli župan občine Brežice Ivan Molan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnica Civilne zaščite za Posavje Zdenka Močnik.Predsednik Pahor se je uvodoma seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v Posavju. V pogovoru so sodelovali člani štaba in predstavniki lokalnih institucij, zadolženi za posamezne naloge. Ocenili so, da so vsi deležniki v obeh valovih epidemije k ukrepanju pristopili z velikim optimizmom, solidarnostjo in srčnostjo ter v prepričanju, da lahko skupaj zmoremo, če le hočemo.Foto: Nebojša Tejić/STAPo uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike obiskal Vrtec Mavrica Brežice, ki ga je poleti leta 2014, takrat novozgrajenega, otvoril. Otroci so pripravili kratek glasbeni program, predsednik Pahor pa jih je povabil v Predsedniško palačo, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale.Foto: Nebojša Tejić/STAObisk je predsednik Pahor nadaljeval v Splošni bolnišnici Brežice, kjer se je z vodstvom bolnišnice in Zdravstvenega doma Brežice pogovarjal o izzivih, s katerimi se soočajo v času epidemije. V Varstveno delovnem centru Krško – Leskovec, enota Brežice, pa si je predsednik republike ogledal ustvarjalne delavnice.Foto: Nebojša Tejić/STAV sklepnem delu obiska je predsednik Pahor obiskal Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, enota Brežice, kjer so ga pozdravili s petjem. “V veliko čast in zadovoljstvo nam je, da ste z nami. Danes je za nas poseben dan,” je dejala Darja Cizelj, direktorica doma, in izrekla posebno zahvalo stanovalkam in stanovalcem za njihovo razumevanje, potrpežljivost in zaupanje v izjemno zahtevnem preteklem letu.Foto: Nebojša Tejić/STAV izjavi za medije je predsednik Pahor izrazil hvaležnost vsem, ki v času epidemije skrbijo za ljudi in se odzivajo njihove probleme: “Slovenija se je izkazala s solidarnostjo, sočutjem in človečnostjo.”V nadaljevanju je dejal, da se veseli jutrišnjega srečanja na Brdu pri Kranju, kjer se bodo sestali predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin v državnem zboru, ter minister za zdravje in člani Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. “Pogovarjali se bomo o ključnih vprašanjih in ukrepih, pomembnih za uspešno strategijo soočanja z epidemijo COVID-19. Poskušali bomo ugotoviti, katere smeri ukrepanja so najbolj primerne, da bomo zavarovali zdravje in življenja ljudi in v nekem sorazmerju znova odpirali javno življenje,” je dejal predsednik republike. Zahvalil se je ministru za zdravje, da bo jutrišnji posvet izkoristil za predloge, ki sežejo čez ukrepanje v času epidemije. Gre za nujno potrebne sistemske spremembe v javnem zdravstvenem sistemu, ki so potrebne, da bo javni zdravstveni sistem po epidemiji dostopen in kakovosten za vse.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko, severnoprimorsko, podravsko, obalno in dolenjsko regijo in Posavje. Naslednji teden, v sredo, bo predsednik republike obiskal Zasavje, mudil se bo v Trbovljah.