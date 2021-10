Predsednik republike Borut Pahor priredil sprejem za diamantne maturantke in maturante: “Ta oder je najvišji in najlepši razgledni stolp na našo prihodnost"

Predsednik republike Borut Pahor priredil sprejem za diamantne maturantke in maturante: “Ta oder je najvišji in najlepši razgledni stolp na našo prihodnost"Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simona Kustec sta danes priredila sprejem za diamantne maturantke in maturante, ki so na splošni ali poklicni maturi 2021 dosegli vse možne točke.Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru vsem diamantnim maturantkam in maturantom čestital za njihov izjemen šolski uspeh in jim izrekel iskrene želje za prihodnost. “Ta oder je najvišji in najlepši razgledni stolp na našo prihodnost,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da je znanje odločilnega pomena, a sta za uspeh pomembna tudi vztrajnost in pogum.Zbrane je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, v imenu diamantnih maturantk in maturantov je spregovorila Lara Račnik iz Gimnazije in Srednje kemijske šole Ruše.V glasbenem programu so nastopili dijaki tretjega in četrtega letnika za jazz in zabavno glasbo Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, pod mentorstvom prof. Ivana Špacapana. Vokistki Nušo Bezjak in Evo Kovačič so spremljali Maj Špacapan, Vasja Caharija in Jaka Podgornik.Foto: Danijel Novakovič / STA