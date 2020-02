Predsednik republike podpisal ukaz o imenovanju dr. Roberta Šumija za predsednika KPK

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 6. februarja 2020, podpisal ukaz o imenovanju dr. Roberta Šumija za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ukaz bo jutri, 7. februarja 2020, objavljen v Uradnem listu RS.Dr. Robert Šumi bo nastopil šetletni mandat predsednika KPK 1. aprila 2020.Predsednik republike je 9. januarja 2020 od članov Izbirne komisije za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije prejel poročilo o delu in seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Izbirna komisija je na seznam uvrstila štiri kandidate, med drugim dr. Roberta Šumija.Predsednik republike je podpisal ukaz o imenovanju dr. Roberta Šumija za predsednika KPK po pogovoru z izbirno komisijo, preučitvi njenega poročila, opravljenih razgovorih s kandidati in po javni predstavitvi dr. Šumija kot kandidata za to funkcijo.Dr. Šumi s svojimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami, s svojim dosedanjim delom in izkazanim poznavanjem poslanstva KPK izpolnjuje visoke strokovne kriterije za uspešno opravljanje te funkcije.