Predsednik Pahor gosti predsednika Van der Bellna na neformalni prijateljski večerji na gradu Strmol.

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes in jutri na uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudi zvezni predsednik Republike Avstrije dr. Alexander van der Bellen. Predsednik Pahor je nocoj gostil predsednika Van der Bellna na neformalni prijateljski večerji na gradu Strmol.Avstrijski predsednik je pred tem slovenskemu predsedniku vročil odlikovanje Velike zvezde častnega znaka za zasluge za Republiko Avstrijo za njegovo izredno prizadevanje za poglobitev dvostranskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo ter njegov prispevek h krepitvi vezi med obema narodoma v evropskem duhu, predsednik Pahor pa je vzajemno odlikoval avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna z najvišjim državnim odlikovanje Republike Slovenije – Redom za izredne zasluge za osebni prispevek k poglobitvi prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter h krepitvi vsestranskega sodelovanja obeh držav za družno, na skupnih vrednotah temelječo evropsko prihodnost.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA