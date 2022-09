Predsednik republike Borut Pahor s slavnostnim govorom odprl 57. študijske dni Draga

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan v parku Finžgarjevega doma Opčinah na povabilo Društva slovenskih izobražencev iz Trsta udeležil odprtja 57. študijskih dni Draga.Predsednik republike je bil slavnostni govornik na odprtju.Foto: Tamino Petelinšek/STAŠtudijski dnevi Draga tradicionalno potekajo na Tržaškem prvi konec tedna v septembru vse od leta 1966. Od tedaj povezujejo slovenske rojake iz matične domovine ter Italije, avstrijske Koroške in zdomstva. Temeljna izhodišča srečanj Draga so slovenstvo, krščanstvo, demokracija in strpni dialog. Razprave so namenjene refleksiji o sodobni družbi in vlogi posameznika v njej. Razpravljavci bodo naslovili tako manjšinske kot tudi vseslovenske, občečloveške in duhovne družbene izzive.Študijski dnevi Draga so bili pomembno stičišče misli o prihodnosti Slovenije in slovenstva, demokratizaciji in osamosvojitvi še pred politično pomladjo v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.Geslo letošnjega študijskega srečanja je misel iz knjige Mesto v zalivu pisatelja Borisa Pahorja:Društvu slovenskih izobražencev iz Trsta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor leta 2015 vročil državno odlikovanje red za zasluge za skrbno in sistematično ustvarjanje prostora za dialog, ki na študijskih dnevih Draga povezuje matično, zamejsko in zdomsko Slovenijo. V imenu društva je odlikovanje prevzel njegov predsednik Sergij Pahor, ki je ob vročitvi dejal: »Visoko državno odlikovanje slovenske države, ki ste nam ga izročili danes, pomeni za nas veliko čast in javno priznanje, da je bilo naše polstoletno delo koristno in potrebno za ves slovenski narod«. Poudaril je, da so študijski dnevi Draga nastali kot priložnost za svobodno izmenjavo mnenj in kmalu za mnoge tudi skoraj simbol prostega idejnega pretakanja.Foto: Tamino Petelinšek/STA