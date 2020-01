Predsednik republike sprejel dijakinje, udeleženke projekta Mlade veleposlanice

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel dijakinje, udeleženke projekta Mlade veleposlanice in njihove mentorice, tuje in slovenske veleposlanice. Predsednik Pahor se je veleposlanicam zahvalil, da so pomagale dekletom na poti do njihovih sanj.Pobudnica projekta, veleposlanica Simona Leskovar, je predstavila projekt in se predsedniku republike Borutu Pahorju zahvalila za izkazano pozornost in čas, ki jim ga je danes namenil. Izrazila je hvaležnost, da je zaključni del projekta ravno v Predsedniški palači. Z vtisi iz sodelovanja v projektu so pogovor nadaljevale dijakinje, ki so se svojim mentoricam zahvalile za pridobljena znanja, ponujene priložnosti in čas, ki so jim ga namenile. Dejale so, da jim je vključenost v projekt vlila dodatno samozavest pri odločanju o prihodnosti.V projektu so sodelovale dijakinje tretjih in četrtih letnikov iz gimnazij Šiška, Brežice, Kranj, Škofja Loka, Krško, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in iz Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor.Projekt Mlade veleposlanice je enoletni mentorski projekt Ministrstva za zunanje zadeve, ki je sodelujočim dijakinjam omogočil vpogled v delovanje diplomacije in mednarodnih odnosov.Foto: Daniel Novakovič/STA