Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob podelitvi priznanj Inženirska iskra 2020: »Pomena vašega znanja in dela se zaveda vedno širši krog ljudi.«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil sprejem ob podelitvi priznanj Inženirska iskra 2020. Slovesnost je potekala v okviru projekta, katerega častni pokrovitelj je Predsednik Republike Slovenije.Inženirska iskra je priznanje za najbolj inovativne dosežke, ki jih je v zadnjem letu prepoznala ekipaGlavni namen je osvetliti in izkazati priznanje prebojnim ali izvirnim praksam, projektom ali dogodkom, ki so v šolskem letu pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic in za inovativnost v družbi.Prejemniki letošnjih Inženirskih isker so:- Gimnazija Vič za projekt Ministrstvo za nadarjenost;- Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj za program senčenja Inženir za en dan;- štiri inženirske ekipe, in sicer skupina Diham – Lotrič meroslovje, Domel, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Zavod 404, podjetje BPMC; skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji; Hiša eksperimentov ter Fakulteta za elektrotehniko s partnerji za projekt Slovenski respirator.Predsednik je v nagovoru poudaril, da najvišji dosežki na področju znanosti niso samo plod znanja in talenta, temveč tudi poguma in vztrajnosti. »Pomena vašega znanja in dela se zaveda vedno širši krog ljudi,« je povedal predsednik republike.Zbrane je nagovoril tudi dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani dr. Gregor Dolinar ter poudaril pomen tehnike in naravoslovja v naši družbi, predvsem pa pomen lastnega, slovenskega znanja. Na kratko so občinstvo nagovorili tudi predstavniki prejemnikov Inženirskih isker dijak Gimnazije Vič Danijel Blažič, dijak Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj Aljaž Medič in v imenu projekta Slovenski respirator dr. Marko Topič, predstojnik Katedre za elektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.Namen projektaje promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Projekt združuje inženirje, managerje, raziskovalce, podjetnike ter študente tehničnih in naravoslovnih fakultet, ki mlade nagovarjajo na dogodkih na slovenskih gimnazijah. Povezuje že več kot 70 organizacij in je naslovil že preko 5.600 mladih.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA