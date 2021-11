Predsednik republike sprejel novoizvoljeno predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel novoizvoljeno predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije (DOS). Dogovorili so se, da se bodo poslej srečevali redno, člani predsedstva pa bodo pred naslednjim srečanjem pripravili vsebinski memorandum z odprtimi vprašanji in predlogi ukrepov na področju mladinske politike z namenom izboljšanja položaja dijakinj in dijakov.Člani predsedstva so predsedniku republike predstavili vsebinske prioritete svojega delovanja in ga seznanili s stiskami in skrbmi mladih. Posebno pozornost so namenili posledicam epidemije, ki je močno zaznamovala njihova življenja, opažajo predvsem poslabšanje duševnega zdravja dijakov. Strinjajo se, da je ukrepe za zajezitev epidemije potrebno upoštevati, svojo vlogo v družbi pa vidijo predvsem v solidarnosti do starejše generacije, zato samotestiranju in cepljenju ne nasprotujejo.V nadaljevanju pogovora so spregovorili o nujno potrebni digitalizaciji v šolstvu in o pridobivanju neformalnih kompetenc, ki jih potrebujemo za karierno napredovanje. Izpostavili so problem širjenja lažnih novic na družbenih omrežjih in objavljanju vsebin, saj udeleženci spleta nismo več le uporabniki informacij, temveč aktivni soustvarjalci vsebin, zaradi česar moramo biti še bolj pazljivi in odgovorni.Srečanja so se udeležili predsednik DOS Simon Trussevich, član Predsedstva DOS in predsednik Odbora za odnose z javnostmi Mark Djurašević, članica Predsedstva DOS in predsednica Odbora za regionalno sodelovanje in povezovanje Živa Dokl, član Predsedstva DOS in predsednik Odbora za izobraževanje Matic Kramberger, članica Predsedstva DOS in predsednica Odbora za socialo Anabel Todorović, član Predsedstva DOS in predsednik Odbora za kulturo, šport in obšolske dejavnosti Majk Zupančič in svetovalec Predsedstva DOS Kristijan Briški.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS