Predsednik republike v telefonskem pogovoru čestital bolgarskemu predsedniku Radevu za ponovno izvolitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 22. novembra 2021, pogovarjal s predsednikom Republike Bolgarije Rumenom Radevom, ki je bil v nedeljo ponovno izvoljen za predsednika države Republike Bolgarije.

Predsednik Pahor je v daljšem telefonskem pogovoru predsedniku Radevu čestital za ponovno izvolitev in mu zaželel veliko uspehov pri opravljanju pomembnih zadolžitev.

Pogovarjala sta se o pandemiji Covida 19 in poudarila pomen prizadevanj obeh držav za dvig ravni precepljenosti prebivalstva. Predsednika Pahor in Radev sta se dotaknila tudi vprašanja nadaljnjih korakov pri iskanju kompromisne rešitve med Bolgarijo in Severno Makedonijo, ki bi bila sprejemljiva za obe strani.



Foto: Daniel Novakovič/STA