Predsednik Pahor z nekdanjimi internirankami na komemoraciji ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se danes udeležuje komemoracije ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, kjer bo položil svečo v spomin žrtvam k spominski plošči, ki ima od leta 2008 napis tudi v slovenskem jeziku. Predsednik Pahor se komemoracije udeležuje zaradi njenega velikega simbolnega pomena. Komemorativne slovesnosti se udeležujejo predsedniki držav in vlad, visoki predstavniki iz številnih držav in nekdanji taboriščniki.Kot ob komemorativni slovesnosti ob 70. obletnici je predsednik republike tudi tokrat v uradno delegacijo Republike Slovenije povabil nekdanje slovenske interniranke - Sonjo Vrščaj, Elizabeto Kumar Maurič, Marijo Frlan in Lidijo Rijavec Simčič; ukradene otroke, pa v delegaciji zastopa Janez Deželak. Ob prihodu v Krakow jih je danes sprejel predsednik Pahor. Za nekdanje interniranke in njihovo spremstvo je urejen prevoz z vladnim letalom; z njim so na Poljsko potovali danes zjutraj, in se bodo zvečer tudi vrnili.Predsednik republike je v izjavi za medije poudaril, da se danes slovenska delegacija skupaj z drugimi delegacijami spominja grozot druge svetovne vojne in strašnih žrtev taborišč, ki še danes puščajo grenke spomine in točijo solze trpljenja. Naša moralna dolžnost je, tako predsednik Pahor, da nikoli ne pozabimo in s tem prispevamo k temu, da po mirni poti rešimo vse probleme človeštva. “Skupaj z drugimi, miroljubnimi ljudmi povsod po svetu se bomo borili, da takih grozot ne bo nikoli več. Nikoli več,” je zaključil predsednik Pahor.Gospa Elizabeta Kumar Mavrič je izrazila zadoščenje, da spomin na dogodke izpred osemdesetih let ne živi le v njih, temveč so spomine na najhujši zločin v drugi svetovni vojni prevzeli tudi mladi rodovi.Na vprašanja mladih “Kako ste preživeli?” gospa Sonja Vrščaj odgovarja: “Ker smo imeli tako radi našo domovino, naš narod, jezik. Naše trpljenje je bil del naše borbe za svobodo. Mladim pravim - imejte radi domovino, tako kot smo jo imeli mi radi. Nikoli nismo rekli “če pridemo domov, ampak, ko pridemo domov.”Gospa Frlan, ki prav danes praznuje 100 let, pa je zaključila: “Mladim v opomin, starejšim v spomin.“ Predsednik Pahor ji je v čast visokega jubileja podaril šopek in upodobljeno štiriperesno deteljico za srečo z besedami: “Toliko ste jo dali nam, da si jo tudi vi zaslužite. Vse najboljše, gospa Frlan.”Organizator dogodka in njegov formalni nosilec je Spominsko obeležje in državni muzej Auschwitz-Birkenau iz Oświęcima. Častni pokrovitelj dogodka je predsednik Republike Poljske Andrzej Duda.Na ta dan se svet vsako leto obeležuje Dan spomina na holokavst, zato ima obletnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau univerzalen pomen. Na ozemlju današnje Poljske je med 2. svetovno vojno v času nacistične okupacije umrlo približno 6 milijonov ljudi, od tega 3 milijone poljskih Judov, večinoma v koncentracijskih taboriščih.Predsednik Pahor se je pred dnevi udeležil tudi Foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst v Jeruzalemu. Ob tej obletnici so v svetu in v Sloveniji pripravljeni številni spominski dogodki in komemoracije. Še v tem mesecu bo 30. januarja 2020 predsednik Pahor slavnostni govornik na spominski slovesnosti, ki bo ob 18. uri potekala v lendavski sinagogi, spominska obeleževanja pa bo predsednik republike predvidoma maja zaokrožil s tradicionalnim pogovorom dijakov in taboriščnic – internirank iz nemških koncentracijskih taborišč v predsedniški palači. Prav osebne zgodovinske izkušnje nas namreč najmočneje opominjajo, da si je potrebno za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati, je prepričan predsednik Pahor.Foto: UPRS