Predsednik republike priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2020

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2020. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.Predsednik Pahor je čestital letošnjim nagrajenkam in ocenil, da je v Sloveniji zelo veliko dobrote, ki se odraža v srčnosti in prostovoljstvu. Dejal je, da je prav izkoristiti priložnosti, kot je današnja, da se prostovoljkam in prostovoljcem izreče priznanje in zahvalo za njihovo skrbnost in dobroto. Nagovor je sklenil z mislijo, da prostovoljstva ne moreš ukazati, lahko pa ga spodbudiš.Foto: STA/Daniel NovakovičNajvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 je prejela prostovoljka Rožca Šonc. V zahvalnem nagovoru je prejemnica priznanja dejala, da so prostovoljci ljudje, ki jim je skrb za sočloveka poslanstvo. Poudarila je, da jim ni težko deliti svojega znanja, časa in srca pomoči potrebnim, ter se zahvalila vsem, ki so prepoznali vrednote prostovoljstva, kot družbeno vez, ki povezuje ljudi in pomaga tam, kjer je pomoč potrebna.Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva so priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2020 prejele prostovoljka Marjeta Čič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela, prostovoljka Cveta Jazbec za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju turizma, prostovoljka Mateja Kos za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela, prostovoljka Terezija Vidovič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela in prostovoljka Terezija Vivod za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti.Za današnji sprejem so glasbeni program pripravili člani trobilnega kvinteta Policijskega orkestra.Foto: STA/daniel Novakovič