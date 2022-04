Predsednik Pahor čestital predsedniku Francoske republike Emmanuelu Macronu za ponovno izvolitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 25. aprila 2022, čestital predsedniku Francoske republike Emmanuelu Macronu za ponovno izvolitev na položaj predsednika republike.



Predsednik Pahor je v imenu državljank in državljanov Republike Slovenije in v svojem imenu francoskemu predsedniku Macronu zaželel še veliko uspeha pri opravljanju te odgovorne funkcije tudi v prihodnosti.



Predsednik Pahor je zapisal, da sta Republika Slovenija in Francoska republika v 30 letih od vzpostavitve diplomatskih odnosov razvili strateško partnerstvo, ki temelji na prijateljstvu in skupnih evropskih vrednotah. Meddržavne odnose zaznamuje odlično sodelovanje na političnem, gospodarskem in drugih področjih, zaporedno predsedovanje Svetu Evropske unije v letih 2021 in 2022 pa je pomembno prispevalo k nadgradnji odnosov v dobrobit celotne Evropske unije. Dodal je, da je prepričan, da se bo slovensko-francosko strateško partnerstvo še poglabljalo in se razvijalo v obojestransko korist tudi v prihodnje.



Izpostavil je tudi aktualne varnostne izzive, povezane z rusko agresijo na Ukrajino, ki nam narekujejo, da moramo naše sodelovanje v okviru Evropske unije in zveze NATO skrbno negovati in krepiti. V Evropi in svetu je še veliko drugih vprašanj, ki zahtevajo našo pozornost, med njimi zlasti stabilnost Zahodnega Balkana in evropski širitveni proces, je še zapisal predsednik republike in dodal, da se veseli novih pogovorov in prihodnjih srečanj.



Predsednik je čestitko zaključil z željo, naj mir v Evropi, varnost naših državljanov, enotnost in solidarnost Evropske unije ostanejo naše skupno vodilo pri iskanju odgovorov na zaskrbljujoča varnostna in geopolitična vprašanja v Evropi in svetu. Slovenija in Francija v tem ostajata tesni zaveznici.