Predsednik Pahor in britanska veleposlanica Honey sta obeležila Dan slovensko-britanskega prijateljstva

Nagovor predsednika republike v počastitev dneva slovensko-britanskega prijateljstva (Velja govorjena beseda!):

Nagovor veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey v počastitev dneva slovensko-britanskega prijateljstva (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey sta danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači obeležila Dan slovensko-britanskega prijateljstva."Dan slovensko-britanskega prijateljstva" sta razglasila predsednik Pahor in Njegova kraljeva visokost princ Edward, grof Wesseški, ob lanskem uradnem obisku britanskega princa v Sloveniji, z željo, da bi ta dan postal tradicionalen. Leta 2018 sta predsednik Pahor in veleposlanica Honey na Gornjem Suhorju pri Vinici odkrila spominsko obeležje zavezniškim članom posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI.Foto: Daniel Novakovič/STA