Predsednik Pahor na svetovnem dobrodelnem teku Wings for Life

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil svetovnega dobrodelnega teka Wings for Life World Run.»Danes sem spet sodeloval na svetovnem dobrodelnem teku Wings for Life, kjer smo tekli za tiste, ki sami ne morejo teči. Zelo sem počaščen, da sem bil pred leti častni pokrovitelj, danes pa sem v imenu Slovenije pozdravil tekače po vsem svetu in jim zaželel, da se čim bolje odrežejo. Čestitke vsem!«Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA