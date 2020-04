Predsednik republike danes obiskal Regijski štab Civilne zaščite Notranjska

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Postojno in se srečal s člani Regijskega štaba Civilne zaščite Notranjska.Obisk je predsednik republike pričel pred Domom upokojencev Postojna, kjer je nagovoril stanovalce in zaposlene doma. Nato pa nadaljeval pred čistilnico Grže, kjer se je srečal s šiviljami, ki kot prostovoljke šivajo maske za občane in občanke.Predsednika Pahorja so ob obisku spremljali Igor Marentič, župan Občine Postojna, Sandi Curk, poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko, Aleš Klemenc, namestnik poveljnika, Karmen Pahor, dr. med., članica štaba, in Alenka Curk, direktorica Doma upokojencev Postojna.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STA