Predsednik Pahor ob dnevu slovenskega športa: "Šport krepi naše zdravje, utrjuje ugled Slovenije v svetu in nas povezuje"

Predsednik republike je na dnevu odprtih vrat ob državnem prazniku čestital vsem državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu. Obiskovalcem se je zahvalil, da so se odločili prvo obeležitev tega novega državnega praznika počastiti z obiskom Predsedniške palače.Foto: Tamino Petelinšek/STAV prazničnem nagovoru je predsednik Pahor poudaril, da šport krepi naše zdravje in utrjuje ugled Slovenije v svetu, hkrati pa nas povezuje kot narod in skupnost. “Ob uspehih naših športnikov poslušamo eno himno in vihtimo eno zastavo,” je povezovalno vlogo športnikov in športa poudaril predsednik Pahor, ki je v nagovoru omenil tudi možnost, da bi praznik postal dela prost dan, kar bi ljudi lahko spodbudilo, da ga posvetijo športnim dejavnostim in počastitvi vsega, kar nas pri športu navdihuje. Obiskovalcem je zaželel, da bi praznik praznovali iskreno in da bi nas še bolj povezoval in spodbudil k športni aktivnosti.Ob tej priložnosti so predstavniki Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja predsedniku republike izročili Parašportno zavezo gibanju. Damijan Lazar, predsednik zveze, je dejal, da je praznik pomemben tudi za slovenske parašportnike in sovpada tudi z evropskim tednom športa #BeActive. “Šport je eden od mostov socializacije invalidov v družbo,” je ob predaji Zaveze poudaril gospod Lazar.Foto: Tamino Petelinšek/STAObiskovalci so si ogledali prostore Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja. Ogled je potekal v skladu s strokovnimi navodili in ukrepi za preprečevanje širitve covid-19. Kot vedno ob državnih praznikih je tudi danes med 9. in 21. uro v počastitev dneva slovenskega športa pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo od leta 2013 in so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Predsedniško palačo je doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat v Predsedniški palači bo 25. oktobra 2020 ob dnevu suverenosti. Prijave bomo zbirali nekaj dni pred praznikom, vse informacije bodo pred tem pravočasno objavljene na spletni strani predsednika republike www.predsednik.si Foto: Tamino Petelinšek/STA