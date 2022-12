Garda Slovenske vojske je v imenu predsednika republike položila venec k spominskemu obeležju v Kočevski Reki

Ob današnji 32. obletnici postroja v Kočevski Reki, ko »je prvič zadišalo po Slovenski vojski«, je Garda Slovenske vojske v imenu predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja položila venec k spominskemu obeležju v Kočevski Reki.Leta 2020, ob 30-letnici postroja, je v Kočevski Reki potekala posebna slovesnost. Slavnostna govornika sta bila predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor ter predsednik prve slovenske vlade Alojz Peterle.Vsakoletna tradicionalna obeležitev obletnice postroja v Kočevski Reki sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke, ki so utirali pot k odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Foto: Garda Slovenske vojske